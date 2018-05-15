Ne garip topraklara dönüştü buralar...48 saat dolmadan dört ceset vuruyor ardı ardına sahillerimize..."Muhtemelen mülteciler" deyip devam ediyoruz güne...Ne zaman yok oldu ki insanlık bu denli?Onlar maceraperest değiller... Hepsi de dünyadaki eşitsizliğin, dengesizliğin ve insan hakları yoksunluğunun en keskin yansımaları...Ölümü göze alarak çıktıkları yollarda ölüyorlar ve vuruyor cesetleri kıyılara...Acı olan onların yok oluşa giden süreci mi, yoksa evlerinde uyanma şansı olan bizlerin yüreklerinin kör, sağır ve dilsiz olması mı?

(Gizem Özgeç)

Yeni hükümet, müşavirliği kaldırmak için harekete geçti. Burada müşavirliğin yarattığı en önemli anomali, birinin düşük bir seviyede 25 sene çalıştıktan sonra aniden en yüksek seviyeye getirilmesi ve görevden alındıktan sonra emekliye çıkana kadar bu pozisyonun parasını çekmesi ve bunun emekli maaşına ve ikramiyesine yansımasıdır. Bence zaten emeklilik yasasında hiç tartışılmayan çok büyük başka bir kıyak aranjman vardır. Bir memurun 25-30 yıl boyunca değişik kademelerden emekli yatırımı yapmasına rağmen en son yatırdığı bareminden emekli maaşının hesaplanması ve emekli ikramiyesinin son aldığı maaş çarpı çalıştığı seneler olarak belirlenmesi tamamen ayrıcalıklı bir zümreye yıllardır tanınmış büyük bir kıyaktır. Dünyanın her yerinde emeklilik fonları çalışma hayatı boyunca yatırdığın miktara göre hesaplanır. Öyle iki sene müsteşarlık veya müdürlük yaptıktan sonra 30 sene müsteşarlık yapmış gibi hesaplanmaz. Bence bu kıyak anayasamızda bulunan sosyal adalet ilkesine aykırı bir durum arz etmektedir.

(Mete Hatay)

Kıyılarımıza yaşamlar vuruyor hafta sonundan beridir... Akdeniz, ACIDENİZ oldu... Birileri hala savaş çığırtkanlıkları yapıyor... İnsanlık kan ağlıyor... Birileri istedi diye, daha kaç beden yitip gidecek, kaç UMUT tükenecek, kaç çocuk ölecek...

(Serkan Soyalan)

Kıyıya vuran cesetlerle ilgili önerim, bir süre önce sahil güvenliğinin artırıldığı türünden alkışlanan, tebrik edilen açıklamaları hatırlamanızdır, tebrikler, sığınmacıları aldığımız önlemlerle "canlı" olarak kıyılarımıza yaklaştırmadık ama "ölü"leri gene de bu topraklara çıktı... etrafımızda olanlara gözümüzü kapamaya devam ettiğimiz sürece kıyılara daha fazla ceset torbası sevk edin, sonucu budur, görmemezlikten gelseniz de, gerçek rahatsız edicidir, size kendisini gösterecektir, okuduğunuz sahilde bulunan ceset haberleri bunun bir örneği, ve elbette ve maalesef devamı da gelecek...

(Murat Kanatlı)