Vatandaşlık işlemlerinde yolsuzluk var deniyorsa suçlular nerede ?Vatandaşlık işlerinde yolsuzluk var ise rüşvet verenler kim rüşvet yiyenler kim?Süreleri tutmuyor diye iptal yaptıysanız o başka.Böyle yolsuzlukların üstüne gidilmez.Yolsuzluğun üstüne suçluları tutuklayarak gidilir.

(Serkan Özalan)

Bulduğunu değil tuttuğunu!!

Dünyanın en pahalı ehliyeti KKTC'de!! ABD'de 20 dolar, Avrupa'nın birçok ülkesinde 20 euro (100TL), Türkiye'de 20 TL olan on yıllık veya süresiz ehliyet fiyatı, KKTC'de yapılan son zamlardan sonra 814 TL'den 919 TL'ye yükseltildi. Yaklaşık diğer ülkelerden 10 misli pahalı. Bu korkunç bir vurgundur. Maalesef yeni hükümetimiz de yaptıkları bu zamlardan sonra yıllardır devam eden bu vurgunu artırarak devam ettirdi.

(Mete Hatay)

Vicdani Red konusunda ben de rahatsızım.

Tamam istemeyen ve bahanesi olan 1 sene veya 1.5 sene askeri kamuflaj giymesin, bot bağlamasın, silaha dokunmasın ama vatana faydası olsun.

Zorunlu yaşlı bakım evinde, engelli projelerinde, çevre temizliğinde vb gibi alanlarda askerlik süresi hatta daha fazlası kadar hizmet versin.

Kamunun geri kalanının VİCDANI RAHATLASIN.

Kariyerimin en çok şekillendiği zamanda askere gitmiştim. Benim de kayıplarım oldu. Ne işe yaradı diye de sorguladım. Ancak bir ateşkes bölgesinde, çözüm yokken yapacak birşey de yok...

(Oshan Sabırlı)

Mesela 2012 yılında

Maaşın 4000 tl. Karşılığı 1.886 euro!Bugünkü karşılığı

980 euro.Birileri zengin biz fakir olduk. Soyulduk arkadaşım soyulduk! İyi uykular..

(Eralp Şerifoğlu)