Kız kardeşi tutuklanan genç, öfkesini kustu görevi başındaki kadın basın mensuplarına...

İlk değildi...

Ama artık son olsun!

Kimse, ülkeyi yangın yerine çeviren, kendini kabadayı zanneden bu genç gibi kişilerin saldırısına, küfrüne, tehdidine maruz kalmasın...

Kimse, benim gibi, bir başkasının hadsizliğinin bedelini, vücudundaki izlerle ödemesin...

Kimse, öfkeden gözü dönen birinin ellerinden güçlükle alınmasın!!!

Polislerin zar zor zapt ettiği kişinin elinde, görevini yapıyor diye, bir yeri camekanda parçalanacak korkusu yaşamasın!

Bu hakkı kendinde görenler, ARTIK HADDİNİ bilsin! Artık son olsun!!!

Kadına, görevi başındaki basın mensuplarına, çocuğa el kalkmasın!!!

(Sedef Boşnak)

Biri çıkar gabak keser obiri çıkar şov yapar ; hade bulun yerli çalışan maaşını siz belirtin vermeyen ibne olsun ...Ama Bakan maaşı değil işleyen maaşı olsun...

(Emirali Tatlıdil)

Dakika dakika her yapacağını not düşen Topcan'ın belgelerinde gün ve gün Mağusa'da neler yaşandığını görebiliriz"

"Ayda bir gün helikopterle Lefkoşa'ya giden Ahmed Sami Topcan, Mağusa ve bölge halkının tüm ihtiyaçlarını karşılayıp dönme hedefiyle 2 günde yüz yüze görüşmelerle 72 işi çözdüğü seyahatleri de oldu"

(Emin Akkor)

Hepimizin sorması gereken sorular var, bu düzeni reddederek...

ATEŞLİ SİLAH bulundurmaktan da davası olan birisi, hapishaneden iyi halle nasıl ŞARTLI TAHLİYE edilir ve nasıl olur da Afrika gazetesine saldırıdan hapis cezasını erken tamamlar!

İYİ HALİ nedir ki, şartlı tahliyeden üçbeş gün sonra yeniden hakim karşısındadır, sınır dışı kararı alınır!

Umarım tez zamanda gider...

Ve bu ülkeyi dingonun hanından beter edenler utanır.

(Cenk Mutluyakalı)

Kıbrıs Gazetesi haberi.. Afrika Gazetesi saldırganı Abdulhadi Doğan, binaya girmeye çalışan, balkonda olan yani direk tehdit oluşturan kişi, sonra bu profilde tehditle yayınlayan zat! Ateşli silah bulundurmaktan da mahkum oldu ama şartlı tahliye 4 ay dolmadan cezaevinden çıkarıldı, hakkında ihraç kararı var, Polanyalı öğrenciler Maraşa girdi diye apar topar atıldı, demek ki Maraşa değil Afrikaya girmeye çalışsalar atılmayacaklardı! Sahi şartlı tahliye kurumu nasıl çalışır? Cezaevinde birebir dinlediğim yaşanmışlıklardan net söyleyim, tam bir torpil sistemidir... Ben 2 İranlı ile tanıştıydım, herkes onlardan memnun, özellikle kütüphaneyi düzene sokan insanlardı, şartlı tahliye defalarca başvurdular, serbest kalsalardı zaten sınırdışı edileceklerdi ama kabul edilmedilerdi.. Bu şartlı tahliye Kurulu böyle bir olayda saldırganları salıverdi, hatta ihraç kararı da uygulanmadı.. Ülke bu halde

(Murat Kanatlı)