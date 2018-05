Zaten Döviz ile TL arasındaki farktan dolayı Kuzeydekiler mağdurken ,gelen zamlar ve dövizin tırmanışı halkı bunalttı.Euro'nun TL üzerinde ciddi değer kazanmasıyla benzin istasyonlarımızda, restorantlarda,marketlerde Rum plakalı araçları çok daha fazla görmeye başladık.Onlar bu taraftan benzin,tütün ürünü,lokanta ziyafeti,market alışverişi vs. yaparken bizimkiler de halen kurtardığı için güneyden et, nescafe gibi ürünler alıyor.Sanırım bizimkilerin alabileceği ürün sayısı, elle sayılacak noktaya geldi diye düşünüyorum. Kuzeyde istisnai birkaç kuruluş haricinde maaşlar TL .Ev kiraları Sterling ,Ev satışları Sterling ,Araba satışları Euro.

Adanın yarısı TL, yarısı Euro olunca ,milliyetçisi de komünisti de garambolcüsü de ideolojileri,prensipleri bir çırpıda unutup kendini kurtaracak şekilde beyin jimnastiği yapmaya devam ediyor.Buna bir de başkalarından geçinmeye çalışan tipler, yani avantacılar da dahil olunca satranç kızışıyor.Ve bu tabloda kaçakcıların cirit attığını veya atmaya çalıştığını da unutmayalım.Alışverişlerde de araya birini koyup indirim koparmaya çalışanlar da cabası.Bakalım nerelere gideceğiz buralarda.Kısmet...

(Ahmet Ersöz)

Belediyeler, kooperatifler vb. Özerk kurumlar yıllarca siyasetin kurbanı oldular. Artık birlik olma ve sahiplenme zamanı.!

(Emrah Yeşilırmak)

Çok eskiden köyden kasabaya giderken eski ford otobüslerin tahta kasalarında yolculuk ederdik. Klima veya sandruff yoktu. Pencereler herşeye deva idi. Yol boyunca etrafı seyrederken biraz tedirgin biraz da bir an evvel varmak istediğimiz noktaya varmak için dualar ederdik. Rumun Allahı yok ya, ne yapacağı nasıl davranacağı belli olmamakla birlikte, her an bir engeli ile karşı karşıya kalmanız muhtemeldi. Gitmek istediğiniz son noktaya varmaya az kala Rumlar en ağır işkenceyi ve huzursuzluğu yapmaktan geri kalmazdı. Otobüs üzerinde yer alan tüm eşyaların bulunduğu çuvallar tek, tek şişlenerek gerektiğinde ortaya savrularak açılır ve incelenirdi. Beğenmedikleri kişilere karşı aldıkları cephe ve baskı dayanılmaz düzeyde ve sinir bozucuydu. Katlanmaktan başka bir çaremiz yoktu. İşte bizler böylesi zor günleri atlatarak bugünlere geldik.

(Alkan Baykent)

Şikayet ettiğimiz eski sistemde doktorun kapıda beklen en açıkgözden en adaletliye olmak koşuluyla sırayla girip muayene olurdu millet. 5-10dk.arayla..

Şimdi randevu sistemine geçilince muhtemelen her hastaya 30dk.süre verildi adil olarak. Böyle de olunca hastaneden faydalanmak için bugün randevu talep eden vatandaşa 11 gün sonra randevu verilebiliyor.

Düşünün hastaneye müracaat eden vatandaş sayısını.

Bu ülkenin acil nüfus sayımına ihtiyacı var..

(Ahmet Özsoy)

Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçimi ile KKTC yerel seçimleri aynı tarihte... Bizim ahali bölgesinde 25 yıl gerideymiş gibi yaşar ama, Türkiye seçimleri ile daha alakalı... “İçişlerimize karışmasın Türkiye” diyenler daha bir alakalı... Hayır ikisi arasındaki ilgide denge olsa, ona da razıyım.

(Hüseyin Ekmekçi)

Merdivenleri bir anda çıkmaya çalışırsan ayağın kaydığında en başa dönmek kaçınılmaz . Bu yüzden yavaş yavaş emin adımlarla yol almaya bak.

(Umut Bahadır)