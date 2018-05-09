Ülkenin varoluşunda rol oynamış isimler, Akıncı'nın görevden alınmasını istiyor. Abartmayın artık karşıdaki kıt beyinli yalvar yakar anlaşalım diyor da sayın akıncı mı engel oluyor. Yazık.

(Raif Özgüren)

Bu ülkede insanlar seçim zamanları herhangi bir adayı seçmek için koşuşturdukları ve çalıştıkları kadar ülkenin sorunları için birlik olup mücadele etseler bu ülke cennet olur ama maalesef ülkedeki sorunlar gün geçtikçe büyüyor,sağlık sektörü bu ülkede batmış durumda,gencecik insanlarımızı bu küçücük adamızda kanser illetine kurban veriyoruz ve yetkililer hiçbir önlem almıyorlar,sebze ve meyvelerde her türlü zararlı ilaçlar kullanılıyor,buna rağmen caydırıcı cezalar kesilmiyor,insanlar borç batağında bankalar insanları sömürüyor ama yıllardır faiz yasası geçirilemiyor, esnaf batmış durumda kan ağlar,eğitim sektörü battı,ülke üniversite doldu,amaç eğitim değil kar elde etmek,biz böyle duyarsız olduğumuz ve birlik olamadığımız sürece bu ülkede kaybetmeye mahkumuk.

Top of Form

(Behiç Göksan)

10 sene sonra AVRUPA'dan parlamenterler geldi; Maraş'ın "utancıyla" yüzleşmiyor, yüzleştirmiyoruz, yetmiyor... Bir de "ülkücüler" gösteriyor, ne menem bir yere dönüştüğünü, kuzeyin! Aferin be...

Ve kimileri halen mızmızlansın, "ama çözümün koşulları yoktur..."

Yaşamanın koşulu ne kadar kalacaksa, bu gidişle!

(Cenk Mutluyakalı)

Mağusa'da önce AB milletvekilleri eylem yapmak istedi. Bölgeye dair Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk örgütleri bugüne kadar çok şey söyledi. Inatlaşmadan ve karşılıklı anlayış ile yapıldı herşey ve hepsi örnek oldu ülkeye. Ancak Brükselden gelen birkaç vekil Mağusanın ve Maraşın gerçek mağdurlarına kendi ajandasını dayatmak istedi. Olmadı. Sonra yerli ve milli 3 5 ağzı bozuk faşist ortaya çıktı. Yine barışa karşı ölüm dediler. Umuda karşı kan dediler. Bizi, bize utandırdılar.

Bu kentin tarihini yazacak olsam umuda ve geleceğe dair ne yazılır bilemem ama yazının başlığı şimdiden bellidir: "Utanmaktan Usanmak..."

(Mertkan Hamit)

Yıl 2018...

Ülkedeki turizm anlayışımız:

"Turistlere Dereboyu'ndaki İngiliz Konsolosluğu arkasından otobüsle tur attırıp, savaş zamanı uçaksavar mermileriyle delik-deşik olmuş duvarları göstermek"

(Raif Uzkan)

Dün, Lefke Belediyesine bir iş için gitmiştim. Doluya orada yakalandım. Ardından Gemikonağı ve Yedidalga'ya geçtim. Hayatımda ilk kez bu kadar iri taneli ( buz kalıbı gibi ) ve uzun süre yağan dolu gördüm. En büyük hasar tarımsal üretim alanlarında... Aspava Restorantı, bazı ev ve dükkanları su bastı. Yetkili makamlar zarar tespiti ve tazmini ile ilgili yakından ilgilenmeli... Mağdur olan herkese büyük geçmiş olsun...

(Hasan Karlıtaş)