Uyarı! Aracınızda yangın söndürme tüpü mutlaka bulundurun 2 kg dan azı hiç bir yangına yeterli olmaz. Varsa dolu olup olmadığını mutlaka kontrol edin. Akşam bir yangına müdahale ettim dolu gözüken yangın tüpü çalkalayıp pimini çıkarıp tetiğine basmam la paf diye ses çıkarıp toz püskürtüp bitti ve bir işe yaramadı hiç bir şeyi söndürmedi Yardıma gelen genç bir arkadaş ( tuttuğu altın olsun ) kumaş verdi vurarak söndürdük Kontrol edin sorun yaşamayın ateşle şaka olmaz

( Artan Ümit Zilci)

Kıbrıs Cumhurbaşkanı Anastasiadis, Yunanistan Başbakanı Çipras ile İsrail Başbakanı Netenyahu, Larnaka Finikoudes sahilinde yürüyüş yapmak, Limasol açıklarında balık avlamak ve tavla oynamak için yarın Kıbrıs'ta bir araya geliyor...

(Levent Kutay)

Zirvede kartallar da bulunur yılanlar da...Ancak biri süzülerek varır gideceği yere biri sürünerek...Önemli olan nereye gittiğin değil nasıl gittiğindir...

(Deniz Gürgöze)

Hangi yağmur dağıtır bu koyu kahverengi mekanikleşmiş tozu?

Dışarıda çekingen bir yağmur. Yağmakla yağmamak arasında gidip geliyor. Bir kadın umutsuzca, “bir yağmur yağsa da bu tozdan kurtulsak” diyor. “Bu yıl çok toz etti.” Yağmur yağsa da tozdan kurtulsak. Gerçekten yağmur yağsa da tozdan kurtulabilir miyiz? Bilmiyorum. Toz çünkü nefessiz bırakıyor, tıkıyor, varlığı hem dikeylemesine hem de yataylamasına sarıp sıkıştırıyor, edilgen kılıyor, görüş alanının daraltıyor, ufuk çizgisini silikleştiriyor, bedenlerimizi içine alıyor, bedenlerimizin içine siniyor. Toz bizi kendisine katıyor. Toz oluyoruz. İçerisi dışarısı ayrımları ortadan kalkıyor. Sonsuzca genişleyen bir uzamda, bengi döngünün içerisinde toza katılıyoruz. Zerrecikleşiyoruz. Hangi yağmur, insanın zerrecikleşmesini önleyebilir?

Artık büyük kurtarıcılar yok. Olmamalı da! Sadece toz, tozun sardığı bedenlerimiz ve bedenlerimizin zerrecikleşmesi var. Bugün bir yağmur yağsa atmosferdeki toz toprağa düşecek, dağılacak. Fakat bedenlerimizi zerrecikleştiren toz ortadan kalkmayacak. Varlığımıza sızan, sonsuz akışlar olarak bizi saran ve her geçen gün biraz daha zerrecikleştiren, bir birimizden uzaklaştıran, yalnızlaştıran fakat bir yandan da görünmez bağlarla bizi birbirimize ve kendisine bağlayan tahakkümcü toz ortadan kalkmayacak. Çünkü bugün bedenlerimizi zapturapt altına alan toz, zorunlu çalışmadır, aile kurumudur; militarist aygıtlar, sosyal medyanın boğucu hiçliği, güvenlik kameraları, kredi kartları, borçlardır. Her sabah alarmla uyanmalarımız, sabah ve akşam trafiği, her gün aynı yollarda tükenmemizdir. Toz gökte değil, yerdedir.

(Hasan Yıkıcı)

Belek sorunu yaşarız, Guterres çerçevesi zaten kabul edildi, kabul edilen birşeyin yeniden ifade edilmesi ileri atılmış adım değil, eğer bu konuda samimiyet varsa, masada en son kalınan yer yeni güvenlik sistemi başlığıydı. Soru, ne yaptınız?! cevap?!! yoksa samimiyet sorgulanır

(Murat Kanatlı)