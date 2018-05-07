Sabah 1 Kilo Dana Gıyma , 11 Parça Pirzola ve 750 Gram Kuzu Gavurmalık aldım.Hızlı kalp atışlarıyla borcumu sordum. 120 TL. Kişiliğim henüz bozulmadığından ,arkaya geçmeyi teklif etmedim. Düşünürüm da milletin çoğu Güneye gider et almaya.Bir de kapılar kapalı olsaydı ,herhalde hayvan hırsızlıkları ,diğer tür kapkaçlar tavan yapar ,sonunda birbirimizi keser yerdik buralarda.Gerçi kapılar açıkken de durum hiç iç açıcı değil ya.Ee yeni hükümet fark yaratmak isterse ,milletin mangal ve et aşkına bir el atsın.En fazla oy getiren unsurlardan biri de yeme içmeye özgürlük. Elektrik,Akaryakıt'a ve diğer vergilere zam yapmaktan çekinmiyorsanız ,dövizin uçmasına önlem alamıyorsanız, Ek Gelir kaynakları yaratamıyorsanız , ülkedeki suçların veya kaçakcılığın artışını engelleyemezsiniz.Yakında apartmanlarda inek,koyun,tavuk beslendiğini görürseniz de şaşırmayın...

(Ahmet Ersöz)

Muhalefet partisi iken niye zam yaptın diye hükümeti eleştir.İktidara gelincede eski hükümet zam yapmadı diye biz zam yaptık onlar suçlu diye açıklamalar yap.Yaptığınız iş politika olabilir ama insanlarında bu masallara artık karnı tok.Sendikalarında karar verme zamanları geldi.Ya partilerin sözçüsü olacaklar yada halkın yanında olacaklar.

(Serkan Özalan)

Genellikle Siyasetçileri eleştirdiğinizde, siyasetçinin tepkisi acaba bir yerde bir hata yaptım mı diye kendini sorgulama yerine eleştiri yapanı "hain" "benden nefret eden" "düşman" vesaire olarak ilan ederek gerçekleşir. Bizdeki siyasetçiler hiç bir zaman hata yapmaz..

(Mete Hatay)

Uluslararası ilişkiler konusunda dünyada yaşanan gelişmeler, hiçbir uluslararası örgüt ya da girişimi küçümsememek gerektiğini, bizim konumumuzda olan toplumların her uluslararası platformu kullanarak görüşlerini anlatmaları ve aktif şekilde diplomatik çalışma yürütmeleri gerektiğini göstermektedir.

Rusya Federasyonu, Bosna-Hersek ve Tayland gibi bizim de gözlemci üye statüsüyle Kıbrıs Türk Devleti adıyla yer aldığımız İİT toplantısında bugün genel kurulda Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sıfatıyla kürsüye çağrıldım ve konuşmamı yaptım.

Sesimizi her platformda duyurmak için çalışmaya #devam edeceğiz.

(Kudret Özersay)

Arkandan konuşmazlar.

Yarı yolda bırakmazlar.

Nankörlük yapmazlar.

Kim mi?Hayvanlar

(Eralp Şerifoğlu)