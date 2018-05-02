1 Mayıs “komünist bayramı” veya “korku ve şiddet günü” DEĞİLDİR!

1 Mayıs sadece bir gelenek değil, aynı zamanda güncel talepler etrafında her gün yenilenen bir mücadelenin adıdır. Bugün küreselleşmenin yarattığı ağır sorunlara ve tahribata karşı, bir başka seçenek için, çağdaş çalışma standartlarının ve sosyal hakların küreselleşmesi yolunda çok önemli bir simgedir 1 Mayıs.

Dünya’nın, haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir yere dönüşmesi ortak arzumuz olmalıdır. Toplumun her kesiminde üreten, geliştiren ve hizmet sunan, harcadığı enerji ve döktüğü alın terleriyle özelde ülkemizin genelde ise Dünya’nın kalbini oluşturan emekçiler olarak hepimizin 1 Mayıs’ı kutlu olsun.

(Ahmet Savaşan)

Gün; emek sömürücülerine karşı birleşme, sömürüden uzak, daha insani koşullarda çalışmak için iş ve işçi güvenliğinin eksiksiz sağlanmasına yönelik örgütlü mücadele günüdür.

Bugün, kamu veya -kısmen rahat ve daha uygun çalışma koşullarına sahip olanlarla-, kötü çalışma koşullarında ezilenlerin çatışma günü değildir.

(Süleyman Mert)

Pekçok işyeri kapalı!

Çoğu.

İşte 1 Mayıs bu!

Bu bir kültüre dönüşmeli ve ayıplamalıyız, kendi bayramında işçisini çalıştıranı...

Ve ebette özel sektör başta olmak üzere çalışma koşullarında eşitsizlik, haksızlık, sıkıntı dağ gibi.

Bir yerden başlanmışsa, yine de, iyi bir adımı görebilmeli...

Israrla devam denetime, üretime, hak arayışına, ödüle, cezaya, diyaloğa, işbirliğine...

Gurur duyunuz emeğinizle, terinizle, ürettiğinizle...

(Cenk Mutluyakalı)

Bu Guterres çerçevesinin iki tarafın kabul ettiği şekilde veya BM’nin hazırladığı şekilde bir metni var mı? Geçen defa Cyprus Weekly versiyonunu paylaşmıştım. Bazı itirazlar gelmişti bizim taraftan... Sayın Akıncı bu çerçevenin orijinal metnini de paylaşsın ki halkımız ne hakkında konuştuğunu öğrensin.

(Mete Hatay)