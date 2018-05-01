Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1 Mayıs’a yönelik açıklamaları ile, tamamen popülizme sarılmıştır. Yıl 365 gün, bu çalışanla iç içe olan biziz. Asgari ücretin üzerinde maaş ödeme hedefi ile, risk altında bütçe çalışmaları yapan biziz. Çalışanımızla uzlaşarak, her 1 Mayıs’ta değil sadece, her yıl hafta sonu ek mesailerle süreci geliştiren biziz. Sadece 1 Mayıs geldi diye, popülizm kokan bu açıklamalar, sadece işveren değil, çalışan üzerinden de popülizm yapmaktır. Maalesef hizmet sektörünü hedef alan bu açıklama, ekonomiden anlamayan, çarkların nasıl döndüğünü bilmeyen, tek amacı belli bir kesime hoş görünmek olan sayın bakan, bu ülkede ödediği vergi ve sağladığı istihdam ile değer katan biz hizmet sektöründeki perakendecileri de hedef haline getirmiştir. Açıklamaları çalışana hizmet etmiyor. Eğer sadece 1 Mayıs’ta çalışana izin vererek, sembolik bir izinle çalışanın refaha ereceğini düşünüyorsa, sayın bakana özel sektörün nasıl çalıştığını daha farklı bir gözle izlemesini salık veririm. Bu 1 Mayıs’a karşı olduğum anlamı çıkarmasın. Bilakis, çalışanın yanında, çalışanla birlikte gecesini gündüze katan biri olarak, bu açıklamaların özel sektör düşmanlığı içermekten öte, gerçekleri bilmemekle eş anlamlı olduğunu söylerim. Biz Çalışkan’ımızla birlikte, işletmelerimizi ayakta tutmak İçin gerekeni yaparız. Keşke sayın bakan da belli bir kesimi hedef almadan, kendi görevini tam yapabilse...

(Esin Esmen)

Bu Guterres çerçevesinin iki tarafın kabul ettiği şekilde veya BM’nin hazırladığı şekilde bir metni var mı? Geçen defa Cyprus Weekly versiyonunu paylaşmıştım. Bazı itirazlar gelmişti bizim taraftan... Sayın Akıncı bu çerçevenin orijinal metnini de paylaşsın ki halkımız ne hakkında konuştuğunu öğrensin. Saray’dan resmî Türkçe versiyonu gelene kadar Fiona Mullen’in paylaşımını kullanalım öyleyse:

(Mete Hatay)

Emekçiler yüce gönüllü patronların insafına veya vicdanlı siyasilerin acıma duygularına bel bağlamaya mahkum değildir. Emekçiler kendi sorunlarını ancak kendi örgütlü güçleri ile çözebilirler.

(Salih Erşangil)

Başkanlık yapmak, vermek, harcamak, sevmek, takım yaratmak yürek ister. Gökmen Güneş gardaşım, Esentepe hak ettiği yere çıkarken, büyük bir özveri gösterdi. Esentepe’de futbolcu, hoca be başkan olarak sürekli başarılara imza atan kardeşimi kutluyorum. Esentepe camiası, süper lige hoş geldi...

(Hüseyin Ekmekçi)

Çalışana sadece 1gün tatil vermek değil ; çalışanın maaşını, sosyal haklarını eksiksiz vermek ve çalışma şartlarını iyileştirmektir asıl olan bence..

(Emirali Tatlıdil)