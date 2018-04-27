Doğru bildiğimiz yolda kimseye boyun eğmeden mücadele etmeye devam edeceğiz. Tecrübe ile sabittir doğru geç olur güç olur ama en sonunda kazanan olur.

(İzzet Türkmen)

Muazzam günlerdi, heyecanlı, buram buram Kıbrıs tütüyordu.

O yıl geçiş yaparken 29 yıl bekledik diyorlardı.

Biz ise o yaşlarda iken nasıl bu kadar yıl ayrı kalındı diye sorup sorguluyorduk.

Ve şu anda bu görüntülerin üzerinden 15 yıl geçmiş bile yaklaşık olarak.

Halen ayrıyız ne yazık ki..

(Ahmet Özsoy)

Bu ganimet ve haksız kazanç düzeninin yarattığı züppelere bakınca,

fakirliğin, görgüsüzlükten daha küçük bir mesele olduğunu bir kez daha anlarım...

(Eralp Şerifoğlu)

Trafikte ambulanslara yol verme konusunda sürücülerin eğitilmesi gerekir. Yol vermeye çalışırken, yol kapayan çok. Kamu spotu, medya ve sosyal medyadan bilgi paylaşımı etkili olur diye düşünüyorum.

(Nezire Gürkan)

Bir adet su sayacı bağlamaya 1740 lira alan belediyelerin batma gibi bir lüksü olamaz bence ..

(Emirali Tatlıdil)

Herkes herşey olmuş, her şey de herkesleşmiş! Bir ben bir biz olamadık her şey olma derdinden.

(Çiğdem Aydın)