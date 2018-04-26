Bir sendika “müşavirliği bitirecek yasayı” intikam alma hissi olarak görürse... O memlekette kamu bitmiş demektir.

(Hüseyin Ekmekçi)

Şimdi öğrendiğim kadarıyla , müsteşarlık yasası şöyle değişti. Gelen parti müsteşarını atayacak ; Atayan partinin görevi bittiğinde ; atanan şahıs eve gitmeyecek , geri görevine dönecek, yalnız maaşı müsteşarlık maaşı olacak. Bu eğer doğruysa hakikatten başardınız; evde oturarak değil , devlet dairesinde oturarak maaşını alacak. Siz halkla dalga geçmek için mi hükümet oldunuz. Hade eve da burası anaokul değil. Tövbeler olsun..

(Tamer Karakaşlı)

Küçük bir çalışma esnasında 3 sene içerisinde Usd, Stg ve Euro'nun Türk Lirası karşısında verdiği tahribatın boyutu çok ağır!!! Sanırım önümüzdeki yılın ortalarına doğru bu erime % 100'ün üstünde olacak.. Umarım yanılırım!

(Emrah Yeşilırmak)

Osmanlı döneminde yaşasa Tellak,Bozacı veya Borazancıbaşı olacaklar, Cumhuriyet ve Demokrasi sayesinde her mevki ve rütbeye sahip oldular ama hiç utanmadan Atatürk’e hakaret ediyorlar.. Yazıklar olsun...

(Eralp Şerifoğlu)

Üst Kademe Yöneticileri (değişiklik) Yasa Tasarısı’nı mecliste onayladık. Müşavirliği tarihe gömeceğiz demiştik, bugün yaptık.

1. Artık "Müşavirlik" diye bir kadro yok.

2.Meclisten geçen yasa ile birlikte devlet tarafından ödenen parti görevlisi olma durumunun önüne geçildi.

3. Eskiden gelen müşavirlerin göreve çağrılması siyasal irade meselesidir ve bu iradeye sahip olduğumuza yürekten inanıyorum.

4. En önemlisi devleti yöneten hükümet, kendi insanına "seni benim partimden olmadığın için evine gönderiyorum" diyemeyecek.

5. Sınırlı kaynaklarımızı doğru kullanacağımızı söylemiştik ve buna uygun davrandık.

6. İnsanımızın partisine, siyasi fikrine bakılmaksızın birikimden yararlanacağımız sistemin temelini bugün attık.

(Erek Çağatay)

Acaba diyorum Türkiye'de yaşanan olaylar hep halkı yanıltma gündemi saptırma halkı uyutma oyunları mı?Bir hafta oldu Şenol Güneş'in kafasından kan çıktı mı çıkmadı mı?tartışılıyor ;çıksa ne yazar çıkmasa ne yazar, Kupayı FB alsa ne, BJK alsa ne? Tadını kaçırdınız bir kere.Esas konuşulması gereken gündemde olması gerekenler olması gerektiği oranda olmuyor,hep gölgeleniyor .

(Kubilay Merttuna)