Memleket kerhane, kumarhane, uyuşturucu cenneti olur tek satır yazmaz!

24 Nisan neden tatilmiş! Hemen öğretmene hakaret! Üzülmeyin! yakında kutlayacak Milli Bayram ve tatili olmayacak!Dertleriniz bitecek.

(Eralp Şerifoğlu)

Kim demiş Lefkoşa çarşısı Avrupa standartlarında değil diye?

Bir Türk kahvesi 8 TL.

Ayak bastı değil de 'g.. değdi' tarifesi herhalde.

(Cenk Özdağ)

“Önceki dönemlerde ‘şu belediye bizim, bu belediye bizim partili değil’ diyerek ayrım yapılıyordu...

Biz, ülkenin bakanlığıyız ve tüm belediyelere eşit hizmet için varız. Elimizden gelen yardımı, tüm belediyelerimize vermeye devam edeceğiz.”

(Tolga Atakan)

HEMEN ŞİMDİ ÇÖZÜM:Rum çiftin bıçaklanarak öldürülmesinin yankıları sürerken, yaşlı bir Rum kadını bu kez Eğlence'de yatağına bağlanarak öldürüldü. Hemen şimdi çözüm!!!!... Garantörler nerede ve garantiler nerede???? Bizim kimilerimiz KKTC'deki her kriminal olayı çözümsüzlüğe ve işlemeyen garantilere bağlarlar ya!!

(Ahmet Tolgay)

Bir düşününüz!

En son ne zaman komşunuzun balkonunda birlikte oturup, karşılıklı kahvenizi yudumladınız ve memlekete dair dertlendiniz.

Sahi, sizin mahallenin çocukları en son ne zaman birlikte maç yaptılar?Kim kazandı?

Sokak aralarında, “tebeşir”le çizili yollar vardı, geçmişte…

Çocuklar “seke seke” oynardı.

Şimdi o yollarda ölüyor çocuklar.

Çocuklar şimdi sokağa çıkmaya korkuyor.

Gün batarken “taştan kaleler” arasında, top oynamak aklıma gelir.

Ne marka, ne teknoloji, ne para pul…

O seneleri özlerim!

(Cenk Mutluyakalı)

Cuma günü Maraş'ta tutuklanan 3 öğrenci, utancımızın yüzümüze vurulmasıdır aslında. Kendi ülkemizde, bize, hatta sahiplerine bile yasak olan bir kent... 44 yıl önce yaşanmış bir savaşın ardından kuşatılmış, tellenmiş, yasaklanmış ve yıkılmaya terkedilmiş bir kent... Maraş'ta askeri sır yok. Maraş'ın askeri bölge olması için hiç bir neden yok. Maraş'ta çalınacak bir şey de yok. Maraş'ta kapıların pencerelerin pervazları bile yok... Şimdi bu 3 öğrenci tutuklanmışken sormanın tam zamanıdır: Maraş neden askeri bölge? Hangi askeri sır korunuyor Maraş'ta? Neden tellerle çevrili? Dünyanın hangi ülkesinde sivillere yasak bu kadar çok askeri bölge var? Dünyanın her milimetre karesi artık uydulardan fotoğraflanabiliyorken Maraş'ın fotoğrafını çekmek neden yasak? Bu çağdışı yasa neden değiştirilmiyor? Neden hala onyıllar öncesine ait askeri yasalarla yönetiliyoruz ve buna boyun eğiyoruz? Umuyorum ki bu çocukların yaşadıkları toplumda tüm bu tartışmaların başlaması için bir etken olur...

(Esra Aygın)