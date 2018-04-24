banner107
Deniz sezonu erken açıldı
Deniz sezonu erken açıldı
5 0
Minikler doyasıya eğlendi
Minikler doyasıya eğlendi
12 0
Her yer rengarenkti
Her yer rengarenkti
11 0
Nurel’den şampiyonluk sözü
Nurel’den şampiyonluk sözü
172 0
Hamitköy galibiyeti hatırladı
Hamitköy galibiyeti hatırladı
67 0
Ralli’de sezonun ilk yarışı Bilgimer- Akbelen ikilisinin
Ralli’de sezonun ilk yarışı Bilgimer- Akbelen ikilisinin
21 0
Rusya’nın en güzeli Yuliya
Rusya’nın en güzeli Yuliya
41 0
Girne-Alanya gemi seferleri başlıyor
Girne-Alanya gemi seferleri başlıyor
57 0
banner82
banner147

Sosyal Medyanın Sesi

banner27

Sosyal Medyanın Sesi
banner137

Korkmayın, ertelemeyin, ihmal etmeyin, zaman ayırın... 
LÜTFEN, örnek verin!
İşyerinizde, spor yaptığınız camiada, mahallenizde, köyünüzde organizeler yapın, toplanın, birlikte gidin veya "Toplanıyoruz, gönüllüyüz" diye Kemal Saraçoğlu Vakfını arayın... Ama birşeyler yapın, harekete geçin! 
Daha 7 yaşında... NE OLUR YARDIM EDİN! 
Belki, bir çocuğu, bir aileyi yeniden hayata bağlayacak olan, onlara hayat verecek insan SİZSİNİZ!!!

(Fehime Alasya)

Şimdilerde inisiyatifler kuruluyor? Neden? Çünkü inisiyatifler daha lokal sorunları çözmeye çalışıyor. Bir kentin, bir bölgenin, bir caddenin, bir sokağın sorunlarını, orada yaşayanların sahiplenmesidir… “Mağusa İnisiyatifi”, “Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi”, “Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi”, “Mahmutpaşa İnisiyatifi” gibi… Artık vatandaşlar zaten kendi zümreleri için de yetersiz kalan, çoğu yozlaşmış mevcut sivil toplum örgütlerini oraya çağırıp, onun şemsiyesi altına girmektense kendi sorunlarına kendileri sahip çıkıyorlar. Tabii sonrasında diğer sivil toplum örgütlerinin de desteğini alıyorlar.

(Besim Baysal)

Hakikaten Benzeri Yok....
Biz de çocuktuk.O 23 Nisanlar hep çok özeldi.22 Nisan'dan okullarda kutlamalar başlardı---mutlu çocuklarla heyecanla...Fotoğraflar siyah beyazdı.
***Biz Lefkoşa'dakiler 23 Nisan günü "beyaz beden potinlerimizle" hisarın altındaki Yusuf Kaptan Sahası'nda sabah saat 07.45 gibi toplanmaya başlardık.
Şendik, gerçekten şendik. Bazan güneşli sıcak, bazan yağmur yağardı.Yani "bir evvelinden", 23 Nisan'larda hava durumu hep öyle. "Acaba, doksan sekiz sene evvel--tarih yazılan 23 Nisan'da, hava nasıldı" diye de düşündüm.
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi...Çocuklara armağan etti.Çocuk bayramı.Hakikaten benzeri yok...

(Ferda Cambaz)

Bugün itibarıyla Kıbrıs'ta bulunacak bir çözümün ön şartı, Jumbo, IKEA, AlphaMega, Stephanidis ve Ocean Basket'in Kıbrıslı Türklere bırakılması olmalıdır...

Bunlar en zaruri ve hayati kırmızı çizgilerimizdir.

Bunların dışında bir çözüm arayışı Kıbrıs'ın gerçeklerine çözümün yaşayabilirliğine sırt çevirmek ve en hafif tabirle hayalcilik olur.

İçinizdeki çocuk hiç ölmesin.

Neşeli bayramlar dilerim!

(Raif Uzkan)


Tek bir gerçeklik var: Taksim nasıl önlenir? Halkların ciddi, yurtlarını severek, samimi bir şekilde birbirlerine yaklaşmasıyla. O halde bu kritik aşamada her iki toplumun bireyleri ve sivil örgütleri diyalog sağlamalı ve bu yaklaşımla birlikte çalışmalıdırlar.

(Ulus Irkad)

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.