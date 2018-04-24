Korkmayın, ertelemeyin, ihmal etmeyin, zaman ayırın...

LÜTFEN, örnek verin!

İşyerinizde, spor yaptığınız camiada, mahallenizde, köyünüzde organizeler yapın, toplanın, birlikte gidin veya "Toplanıyoruz, gönüllüyüz" diye Kemal Saraçoğlu Vakfını arayın... Ama birşeyler yapın, harekete geçin!

Daha 7 yaşında... NE OLUR YARDIM EDİN!

Belki, bir çocuğu, bir aileyi yeniden hayata bağlayacak olan, onlara hayat verecek insan SİZSİNİZ!!!

(Fehime Alasya)

Şimdilerde inisiyatifler kuruluyor? Neden? Çünkü inisiyatifler daha lokal sorunları çözmeye çalışıyor. Bir kentin, bir bölgenin, bir caddenin, bir sokağın sorunlarını, orada yaşayanların sahiplenmesidir… “Mağusa İnisiyatifi”, “Templos/Zeytinlik Koruma İnisiyatifi”, “Yenişehir Mahalleme Dokunma İnisiyatifi”, “Mahmutpaşa İnisiyatifi” gibi… Artık vatandaşlar zaten kendi zümreleri için de yetersiz kalan, çoğu yozlaşmış mevcut sivil toplum örgütlerini oraya çağırıp, onun şemsiyesi altına girmektense kendi sorunlarına kendileri sahip çıkıyorlar. Tabii sonrasında diğer sivil toplum örgütlerinin de desteğini alıyorlar.

(Besim Baysal)

Hakikaten Benzeri Yok....

Biz de çocuktuk.O 23 Nisanlar hep çok özeldi.22 Nisan'dan okullarda kutlamalar başlardı---mutlu çocuklarla heyecanla...Fotoğraflar siyah beyazdı.

***Biz Lefkoşa'dakiler 23 Nisan günü "beyaz beden potinlerimizle" hisarın altındaki Yusuf Kaptan Sahası'nda sabah saat 07.45 gibi toplanmaya başlardık.

Şendik, gerçekten şendik. Bazan güneşli sıcak, bazan yağmur yağardı.Yani "bir evvelinden", 23 Nisan'larda hava durumu hep öyle. "Acaba, doksan sekiz sene evvel--tarih yazılan 23 Nisan'da, hava nasıldı" diye de düşündüm.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuk sevgisi...Çocuklara armağan etti.Çocuk bayramı.Hakikaten benzeri yok...

(Ferda Cambaz)

Bugün itibarıyla Kıbrıs'ta bulunacak bir çözümün ön şartı, Jumbo, IKEA, AlphaMega, Stephanidis ve Ocean Basket'in Kıbrıslı Türklere bırakılması olmalıdır...

Bunlar en zaruri ve hayati kırmızı çizgilerimizdir.

Bunların dışında bir çözüm arayışı Kıbrıs'ın gerçeklerine çözümün yaşayabilirliğine sırt çevirmek ve en hafif tabirle hayalcilik olur.

İçinizdeki çocuk hiç ölmesin.

Neşeli bayramlar dilerim!

(Raif Uzkan)



Tek bir gerçeklik var: Taksim nasıl önlenir? Halkların ciddi, yurtlarını severek, samimi bir şekilde birbirlerine yaklaşmasıyla. O halde bu kritik aşamada her iki toplumun bireyleri ve sivil örgütleri diyalog sağlamalı ve bu yaklaşımla birlikte çalışmalıdırlar.

(Ulus Irkad)