Herkes facebooku suçlar, bilgi toplar reklam görmeye zorlar diye.. Ama facebook paylaşımları ile biz kendi kendimize yaparız.. Dün ilginç bir yazı gördüm "Engindüşün" diye bir sayfada, açtım okudum, kapattım, meğer bu reklam trojanıymış, bugün kontrol ettiğimde profilimde reklam yayınlanmasına fırsat verdiğim sayfa olarak gözükür.. Diğerlerini hatırlamam bile.. Yani ortalıkta dolaşan bilin bakalım önce hangisi dolacak gibisinden sayfa paylaşımları ki sizde bol bol share yaparsınız, kendinizi yaşlı gösterin uygulamalar, oyunlar tümü size reklam olarak dönüyor, tümü sizin bilgilerinizi toplayıp satıyor.. Yani komplo teorisine gerek yok, her yaptığınız hareketle aslında tuzağın içine kendi iradenizle girmekteyiz..

(Murat Kanatlı)

Her şeyden önce belediyelerin, mali kaynak oluşturma konusunda mutlak olarak atmaları gereken ilk temel adım, mevcut kıt kaynakların sonuna kadar verimli ve etkin şekilde kullanımını gerçekleştirmektir.

Kaynaklar ne kadar artırılırsa artırılsın, etkin ve verimli bir şekilde kullanılmadıkça, israfın önlenmesi mümkün olmayacak, hep daha fazla kaynağa ihtiyaç duyulacaktır. Dolayısıyla en önemli kaynak verim ve etkinliktir. Nitekim uzun vadeli stratejik bir planlama yapılmaması ve günlük politikalarla hareket edilmesi nedeniyledir ki, belediyelerin gelir yetersizlikleri çok daha fazla artmaktadır.

(Emrah Yeşilırmak)

Güneydeki sağcı sendika SEK dahil bazı çevreler, kuzeyle yapılan ticaretten rahatsız. Öte yandan kredi kartı rakamlarına baktığımızda Kıbrıslı Türklerin güneyde geçen yıl 23.7 milyon, Kıbrıslı Rumların ise kuzeyde 8.3 milyon euro harcadığını gösteriyor..

(Mete Hatay)

Çok değerli bir dost yazdı"28 de 1 tane olsun "kadın"aday göremiyecekmiyim...diye sosyal medyada...İç siyasi meselerle ilgili yorum yapmak yada bir tartışmanın tarafı olmak istememe rağmen bir degerlendirme yapmanın doğru olacağını düşünüyorum..

"Yeni CTP"yi oluşturma yolunda ilerleyenler son kurultayda%40 kadın kotasını tepe tepe kullanarak belli bir anlayışdaki parti üyelerini PM.dışında bırakmayı başardılar...PM..nin % 40ını kadınlar temsil ediyor ayni şekilde MYK üyelikleri hatta bazı ilçe yönetimleri...son 7 ocak seçimlerinde kota sonuna kadar uygulandı....Yerel yönetimlerde ise bir tane kadın "aday adayı veya aday" dahi yok...Ne oldu? biz duymadan parti tüzüğü mü değişti...Pm..myk..ilçe..kadın örgütündeki yöneticiler bu konuda ne düşünüyorlar...yoksa hepsi bir "takiyemiydi"yada hedefe varmak için her yol mübah...ha birileri yine "bunlar eskiye takıldı "diye düşünebilir...yenileri gördükten sonra eskiyi "hayal "edebilmek dahi "evladır.

(Ali Seylani)