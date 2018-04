Yahu nedir bu kadar telefon hastalığı..Trafikte araba sürerken Kadın-Erkek 10 kişinin 8i ya telefonda konuşur yada bir yerlerde gezinir.. Ne kendi canınızı nede başkalarının canını tehlikeye atmaktan vazgeçin artık..

(Hasan Balses)

Deniz sezonu yaklaşırken "Plajlar beleştir" konusu yine gündeme geldi. Sonuna kadar da destekliyorum. Ancak bu konuda alınan emsal mahkeme kararları benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer hükümetimiz, mahkemelerimiz bu konuda gerçekten bir adım atmak istiyorlarsa bize sadece bir saat uzaklıkta bulunan Ayia Napa bölgesi'ndeki plajları örnek alsınlar.

İstediğiniz 5 yıldızlı otelin otoparkına arabanızı park edip plaja elinizi kolunuzu sallayarak ulaşabiliyorsunuz. Siz bir görevli arayıp şezlong veya şemsiye talep etmediğiniz sürece kimse ne yolunuzu kesiyor ne de sizden giriş ücreti talep ediyor.

Peki Girne plajlarında bizi neler bekliyor ?

Plaja giden yollar yine otellerin içinden geçmeye devam edecek. Buraya kadar bir aksilik yok diyelim. "Ben şezlong, şemsiye veya duş kullanmayacağım, ücretsiz girmem gerekiyor" diye düşünecek olan vatandaşlar plaja ulaşabilmek için yine kapıda duran korumaları ikna etmek zorunda kalacak. Büyük ihtimalle de edemeyecek. Haydi anayasal hakkınızı bir lütuf olarak kazandınız diyelim bu sefer de tek erkek gitmiş iseniz "zaten damsız almıyoruz" diyecekler. Olay yerine polis çağrılacak, mahkeme kararları gösterilecek vs.

(Gürcan Topukcu)

Siyaset, perde gerisini de okumaktır. Dünkü yemek ile ilgili ilk görüntü, perde önünde ne olduğu üstünden çeşitli kesimlerce "şiddetli" açıklamalar yapılmakta... Durumun gerisine bakmaya çalışalım. Dün geceye kadar "bi sosyal yemek yeyip gelinecek" olan durum aniden "frank and open exchange of views during a two hour tête-à-tête discussion" oldu... bu cümlenin arkasına sığan tonlarca anlamı konuşmayacağız? tête-à-tête basit bir kelimedir? ayni odayı bile paylaşmak istemedikleri beyan edenlerin aracısız, yüz yüze, baş başa iki saat görüşmesi hiçbir şeydir? Sosyal yemek konuşulacakken Derinya ve Aplıç'ın açılması konuşuldu, asla ve kat'iyen ayrı ayrı tarihlerde açılamaz denen kapıların ayrı ayrı açılabileceği beyan edildi, biri Temmuz, diğeri Eylül'de, bu da size birşey söylemez? Avrupa Konseyi Türkiye ile ilgili en sert raporu yayınlamaya hazırlandığının hemen öncesinde yumuşama eğilimi verilen böyle bir tête-à-tête görüşme sizce birşey söylemez? 2 3 gün Amerikan, İngiliz ve diğer diplomatların gazetelere açıklamaları, ikili üçlü görüşmelerini de görmezden geleceğiz... Gene yazayım yemek yalnız yemek değildi, masa da masaymış.. bence dün ne olduğuna, perde gerisine, açıklamalara gene bakalım...

(Murat Kanatlı)