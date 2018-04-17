Yıllardır gece kulüpleri kapatılsın, seks köleliğine ve işçiliğine hayır diyoruz da olaya bir de diğer pencereden bakalım. Bu bayanlar ülkelerinin dibe vurmuş ekonomilerinden ve işsizlik durumundan çeşitli ülkelere olduğu gibi ülkemize de arayış için geliyorlar.Ne iş yapacağını bilen de bilmeyen de günün sonunda çaresizlikten ve elde ettiği kendince iyi gelirden dolayı bu mekanlarda çalışıyor.Kalan kalıyor, giden gidiyor.Ve bu mekanlara giden her seviyede, kademede insanlarımız bolca mevcut.Hatta oralara gidip de sosyal medyada kapatılsınlar diyen de az değil.Bir de işi gücü yerinde,maddi kazancı orta veya iyi derecede bazı evli erkek ve bayanlarımıza bakalım.Ülkemizde aldatma oranının çok yüksek olduğunu ve birinci derecede boşanma sebebi olduğunu bilmeyenimiz yok.Boşanma oranlarına baktığımızda olay netleşiyor.Her kesimden evli olan insanlar ,yine başka bir evliyle veya bekarla gizli ilişki kurabiliyor ve becerebildiği oranda üzerini örtebiliyor.Yine ülkeye okumaya veya çalışmaya gelen bazı insanların, ev kirası ödeyebilme ,geçinebilme adına veya bir parfüm,kontör,sigara,bir miktar para karşılığı birileriyle ilişkiye girmesi gibi fuhuş olaylarını duymayanımız yok.Ayrıca haftada bir veya iki gün Türkiye'den buraya gelen eskort bayanlar.Bunlar artık duymanın da ötesine geçmiş durumda.Yani fuhuş sadece Gece Kulüplerinde vardır diyemeyiz.Dışarıda meydana gelen gizli ve kaçak fuhuşun haddi hesabı onlarla kıyaslanamayacak derecededir.Her zaman bilinenlerle uğraşmak olayları kökünden kazımaz.Ekonomilerin sağlam zemine oturtulması,işsizliğin giderilebilmesi adına yapılacak doğru hamleler,üretimin üst seviyelere ulaştırılması,ülkeye kontrollü girişlerin sağlanması,yeni iş sahalarının açılabilmesi,istikrarlı bir para birimine geçiş,iradeli bir yönetim ,kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapı,sağlıklı bir eğitim sistemi,okullar üzerinde sağlanacak otorite ve öğrencilere getirilecek açılımlar bu noktada çok önemlidir.İşin realitesine bakacak olursak biz bunları yerine getirecek iradeye ve güce ne yazık sahip değiliz.Aldatma ve boşanma oranları da derinlemesine incelenecek psikolojik ve sosyolojik bir durum olmakla birlikte ,bozulan aile kavramı,ahlakı ve yapısı ile ilgili kanayan bir yaramızdır.Ülkede tacizlerin,tecavüzlerin,yan bakmaların, röntgenlemenin,engellenemeyen cinsel dürtülerin giderek artması nedeniyle bence bu aşamada Gece Kulüplerinin kapatılmasının başka ciddi sonuçlar doğuracağı inancındayım.Zorla çalıştırılma durumu veya emek sömürüsü gibi durumlarda ciddi yaptırımlar uygulanmalı ve bu işletmeler her anlamda kontrollü bir şekilde işlemeye devam etmelidir.Ta ki hayal da olsa ülkemizin yaşanabilir bir yapıya ulaşmasına kadar...

(Ahmet Ersöz)

Önce lahmacunla tanıştık , ardından zeytinleri harnıpları kestik fırınlara attık ...Sonra Kıbrıs liralarına el koyduk ısgarta Türk lirasına sahip olduk ....Sonra memleketi sorma gir hanına çevirip, katilleri ,hırsızları çoğalttık, ve hapishaneleri büyülttük ...Evlerimize çifte kilitler ,bahçelerimize köpekler koyduk ve kendimizi güvende zannettik ....Sonra turizm ülkesi olacaksınız üretmeyin dediler , zorla üretimden kopardılar, kerhanelere kumarhanelere sahip olduk ...sonra adım başı camilere , din kitapları ve tesbih satan yerlere sahip olduk ..... Konuşanı istemedik , hor gördük, dışladık , tehdit edip taşladık kurşunladık öldürdük .....Tembel ,sülük , solucan, Rum piçi, besleme dediler, 3 gün bağırdık sonra sustuk ... Denizleri dağıttık, Rum malını satıp kumara yatırdık, lux arabalar alıp havuzlu villalar yaptık ....Nüfusunuzu bir milyona çıkaracaksınız dediler boyun eğip dik duramadık....Yani anlayacağınız ,1879 yılında Kıbrıs’ı ziyarete gelen sör unvanlı bir İngilizin dediği gibi ,Kıbrıslılar orta orta doğunun en mülayım insanlarıdır unvanını yıllar geçse de kimseye kaptırmadık ....

(Ömer Köse)