Geçenlerde Tıp iş tarafından ortaya atılan bazı rakamlar yoğun tartışmalara neden olmuştu. Sağlık'ta statistik çok önemlidir. Hasta sayısı, yatak sayısı, doktor başına hasta sayısı gibi bilgiler haricinde hastahaneye başvuran her hastanın dosyasının açılması artık dünyanın her yerinde hastahanelerin öncelikli görevlerinin başında gelmektedir. Günümüzde herkesin sağlık açısından kayıt altına alınması çok önemlidir. Her hastanın hastalık geçmişinin bilinmesi, bugüne kadar ne tip testler yapıldığı, ne tip ilaçlar yazıldığı vesaire gibi bilgiler çok önemlidir. Böylesi bir kayıt sistemi acaba bizdeki devlet hastahanesinde de var mıdır? Varsa acaba doktorlar ve görevliler tarafından doğru dürüst kullanılıyor mu? Eğer yoksa, acaba ne zaman gündeme getirilmesi düşünülmektedir?

(Mete Hatay)

Bir zamanlar Kıbrıs’ın trafiğini anlatmak için özellikle Türkiye’den gelen kişilerin bir kaç tanımı vardı. Örneğin birbirlerine çok saygılılar ve korna hiç çalmıyorlar. Ayrıca yaya olarak yola adımınızı atar atmaz mutlaka araçlar durup yayaya yol veriyor derlerdi.. Hamitköy’deki Okmar 2 marketin karşısındaki okula kızlarımı götürmek için her sabah o yolu karşıdan karşıya geçiyoruz. Özellikle Cuma günleri elimde 2 çocuk ve 2 bisikletle karşıya geçmek için ya 10 dakika yol kenarında bekliyoruz yada ben kendimi yol ortasına atınca geçen araçlardan birini zar zor durdurup okula gidebiliyoruz.. Konu çok basit gibi görünse de kafası düzgün çalışan arkadaşlarım esasta bu durumun önemini anlamışlardır..

(Mustafa Gürkut)

Uzun zamandır farkındalığımın beni üzdüğü , şaşırttığı bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum.

Gerek katıldığım cenaze törenlerinde gerekse mevlitlerde insanlarımızın ne yazık ki hassasiyetsiz ve düşüncesizce davrandığının hep bir konuşmanın , sohbetin ve gülüşmelerin ön planda olması beni gerçekten tedirgin ediyor. Yani anlamıyorum ölen kişiye saygınız yoksa arda kalan yaslı aileye biraz saygınız olsun...

Cenaze törenleri , mevlitler sohbet ve gülüşme yerleri değildir arkadaşlar.

(Nil Öztemiz)

Bakanların büyük kısmı bakanlığa kendi aracıyla giderken kurum-kuruluş yetkililerinin makam aracı ve şöför kullanmalarına hükümet süratle el atmalıdır.

(Ziya Emir)