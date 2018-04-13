Sendikaları, sadece zümresel çıkar peşinde görenler ve sürekli itibarsızlaştırmaya çalışanlar var. Oysa bugün başka şeylerin yanı sıra, Kıb-Tek'in % 70'ler seviyesinde olan tahsilat oranının % 98'i yakalama başarısında, EL-SEN'in payı yadsınamaz! Bu başarı, elektrik kamu hizmetinin toplumumuza sunulmaya devam edilebilmesini sağlama aldığı gibi toplumun şu ankinden daha yüksek elektrik bedelleri ile karşılaşmasını da önlemiştir.

(Tuluy Kalyoncu)

Bu kazığı unutmamalıyız: Atlas Global, “yaz ayarlaması” diyerek, uçuş sayısını azalttı. Gelinen aşamada, THY’nin e Pegasus’un İstanbul, İzmir, Adana sefer sayılarını artırmasını beklemekten başka çaremiz yok. Ama... Atlas Global’ın KTHY sonrası sürecin kaymağını yediğini ama en kritik zamanda ülke turizm ve ekonomisine ciddi bir kazık attığını hiç unutmayacağız...

(Hüseyin Ekmekçi)

Hürriyet'in de satılması ile KKTC'ye gelen tüm günlük gazeteler yandaş medyaya geçti. Sözcü ve Cumhuriyet gibi muhalif gazetelerin Kuzey Kıbrıs'a neden günlük gelmediğini ve eklerinin olmadığını bilenleriniz varsa, beni bilgilendirebilir mi?

(Nezihi Beyaz)

Kendi Milli Havayolu şirketini Batıranların ve buna seyirci kalanların Atlas’tan, Petlas’dan şikayet etmeye hakkı yoktur...Mahalleye abim. Oturun evinizde..

(Eralp Şerifoğlu)

Şimdi Zeki Çeler’in ayakkabılarına kızsam mı anlamadım.

Kişisel tercihler, yalnızca kişileri mi bağlar?

Bir bakanın Anıtkabir’e bu şekilde gitmesi doğru mudur?

Ben bunu yakıştıramadım.

Kot pantolonu ile orada olsa hiç lafım olmazdı. Yeni tarz, genç, dinamik diyebilirdim.

Ama bu marjinal olma uğraşından başka bir şey değil. Takdir edemem, yok bu olmadı.

Bence hiç yakışmadı.

( Oshan Sabırlı )

Hep birlikte güzelim dünyamızı yaşanmaz hale getiriyoruz. Bilmediğimiz ise uğruna savaşılan maddi şeylerin hiçbirini diğer tarafa götüremiyoruz

(Şerkan Şah)