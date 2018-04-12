Herkes şok içerisinde! Tıp-iş'in açıkladığı 300 doktor bir milyon hastayı muayene etti lafına taktı. Bu gayet normal. 300 doktor senenin 250 günü günde 13 hastayı muayene ederse, rahatlıkla bu rakama gelir. Mesela ben işçilerin çalışma izni almak için yapılan akciğer muayenesine şahit oldum. Yaklaşık 100 işçi sırayla röntegenin önünden geçerek bir saat içinde muayene olmuşlardı. Bir işçinin çalışma izni alması için sanırım altı farklı muayeneden geçmesi gerekir. Bu da bir yılda 30,000 kayıtlı işçi çarp 6 farklı doktor muayenesi eder. Evlenmek için talasamiya testi, yabancı biri evlenecekse 6 farklı muayene de ona var. Bunların çoğu sözde muayene. Mesela yabancı gelinler için psikoloji muayenesi de gerekir. Yapılırken seyrettim. Bir imzalık işti. Neyse sağlıkta sorun çok ama öyle ortaya seçici rakamlar atarak bu iş çözülemez. Buradan genç Tıp-İş başkanına duyurulur.

(Mete Hatay)

Çalışır yaparız (CTP), Halkın çıkarlarını savunacak olan ( HP) ve emekçi hakkı savunan (TDP) nerdesiniz. Büyük lokma yeycen büyük konuşmayacan. Bu istikrarla belediye seçiminden sonra hükümetin gereğini yapacağına inanıyorum. Yapamıyorsan bırakacaksın. Ayıp değildir, günah da değil; ama sizlerin devam etmesi halka eziyettir.

(Tamer Karakaşlı)

Az önce Güney'deki bir elektrik santrali devre dışı kaldı. Güney'e ilk anda 22 MW’lık verildi. Güney'in talebi doğrultusunda 15 MW’lık 20 dk. süre ile verilmeye devam edecek. İşte bu enterkonnekte olmanın en büyük faydası! İstediğin zaman, bağlı olunduğu için ek bedel ödemeden ve alım garantisi olmadan!

(Tuluy Kalyoncu)

Benzine zam halk sağlığını düşünülerek yapıldı oggalı şekerli tansiyonlu bir KKTC olduk benzine para verme spor salonuna para verme diyetisyene para verme.

Yürü dağ başını duman almış.

(İsmet Ezel)

Geçtiğimiz hafta ABD Suriye’den çekileceğiz dedikten bir hafta sonra Suriye’de kimyasal silah saldırısı gerçekleşiyor. Eğer ki! Batı bu çirkin oyununa hızla devam ederse ki! Öyle gözüküyor ABD ( Rusya, İran, ) la kanlı savaşını başlatmış olacak? Burada,

Ya derin ABD, Trump’a rağmen ABD’nin Suriye’den çıkmasını istemiyor bu saldırıyı gerçekleştiriyor..

Ya Trump ikili oynuyor..

Rusya’nın Suriye’deki ateşkes izleme merkezi, Suriye’nin başkenti Şam’ın Duma kırsalında yaptıkları incelemede kimyasal saldırı izine rastlanmadığını açıkladı...

Biri öyle diğeri böyle diyor, olan Suriye’deki masumlara oluyor. Bu durumda İsrail Kuzeye ilerleyecek Türkiye güneye Afrin mi bahane kaygı ve endişe...Geldi gelecek başladı derken 3.Dünya Savaşı kapıda.

(Hülya Özkoyuncu)

Efendim Atlas vazgeçmemiş da sefer sayısını azaltmış, so what...??? Bu bize yol, su, elektrik ve kazık olarak geri dönecek... Hava yolumuş kurulsun, tabii yau sanki da taxi durağıdır... Al Çangar'dan sekiz tane BM, sanayide kanat tak uçur, uçuş izni...??? Onu da Vakıflar İdaresi "İyilik" olarak verir artık...

(Mahmut Anayasa)