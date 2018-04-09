Sn . Eğitim Bakanım, KKTC ' nin ekonomisini düzeltmek bilirim size bağlı değil, Ama size bağlı okullarda ticaretle uğraşan hatta okulları ticaret haneye dönüşturmüş müdürleriniz var. Bunlardan tavsiye ve görüş almanızı tavsiye ederim. Alicengizde üstlerine yok. Maliye bakanımıza da duyurulur. Bu alicengiz ve ince hesapları, okulun eğitimine ve düzenine harcasalar acaba daha iyi olmaz mıydı?#Denetim#şart# . Böyle geldi böyle gidemez..

(Tamer Karakaşlı)

HÜKÜMET iyi gidiyor, çünkü…

• HESAP veriyor, anlatıyor, paylaşıyor.

• BAŞBAKAN her hafta basınla buluşuyor, topluma sesleniyor, soruları yanıtlıyor.

• BAKANLAR ve MÜDÜRLER kamusal kaynaklarla hoyratça tüketmiyor.

• DENETİM süreci her alanda başladı.

• YURTTAŞLIK kampanyası ya da ‘kumpanyası’ durduruldu, eskiler araştırılıyor.

• MÜŞAVİRLİĞİ sonlandıracak tasarı Meclis’e gönderildi.

• Başbakan ROL yapmıyor, “mış” gibi davranmıyor, sahici konuşuyor.

• Bakanlar Kurulu çok daha fazla çalışıyor, toplanıyor, üretiyor.

• Kamu hastaneleri, poliklinik saatlerini seneler sonra 14.30’a kadar genişletti

“BU olmamış” diyorum, çünkü…

• Her PARTİ kendine yakın isimlere görev veriyor, genelde ‘adaylar’dan seçiliyor.

• “Bu işi en iyi yapan” yerine, “bu işi iyi yapacak, bizim partili” tercihi ve kültürü değişmiyor.

• “Seks işçiliği” denmek yerine “gece kulüpleri çalıştayı” gibi şaşırtan tanımlar kullanılıyor.

• “Emekliliğine bir sene kalmış” bir eski sendikacı “müdür” yapılabiliyor.

“ACABA”larım var, çünkü…

• Kamuda ikinci iş, ek mesai savrukluğu, ülkeye giriş-çıkış gibi konuların üzerine gidilecek mi?

• KÜRSÜ dışında MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞI kaldırılacak ve seçim öncesi iddialar cesaretle soruşturulacak mı?

• “İslami yaşam biçimi” dayatmaları karşısında kararlı mı durulacak yoksa bu süreç meşrulaştırılacak mı?

• Ekonominin büyütülmesi için üretim ve performans odaklı bir yol izlenecek, devlet gerçekten “sosyalleşecek” mi?

(Cenk Mutluyakalı)

Bir ülkede haksız şekilde menfaat ve kazanım elde edenin yanına kar kalırsa ve hesap sorulamazsa o ülke yok olmaya mahkumdur.

(Behiç Göksan)

Fotokopi makinesinin çıkarttığı seste olabilir mi mutluluk? Oluyor.... ya da haftalık ders programını ince ince hazırlamakta... kalemi tutmakta... silgiyle silmekte.... ölçüp tartmakta...neyi en iyi nasıl öğretirim demekte.... tıpkı bir şefin mutfakta harikalar yaratmak için canla başla çalışması gibi... pazar da olsa... kendinden bile önce gelmektir öğretmen olmak... benim hayallerim var... ve bu daha yolun başı...yüzlerce evlat, dokunulacak onlarca gelecek...çok mutlu pazarlar.

(Önder Fahrioğlu)