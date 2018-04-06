Bugünlerde birkaç duyguyu birarada yaşıyorum. Bir tarafım keşke yaşanmasaydı göklerden bu bayrak hiç inmeseydi derken, diğer taraftan acılar travmalar sosyal sorunlar yaşayan, maddi manevi problemlerin içinde büyük acılar çeken çalışanlar ve onların çeşitli alacakları. Bunların ödenmesi içinde KTHY'nın tek mal varlığı olan genel müdürlük binasının satılması. Yani mahkeme tarafından verilen kararın uygulanması; işte bu noktada kararı hayata geçirecek kişi Resmi Kabz Memuru ve Mukayitlik Dairesi müdürü olarak derin duygular içerisindeyim. Ancak üstlendiğim makam ve sorumluluğum gereği bu görevi ifa etmek durumundayım. Satış sonrası devir işlemleri için önündeki engellerin kalkmasında ihale aşamasına getirme noktasında emeği geçen katkı koyan herkese özellikle daire personellerime teşekkür eder hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

(Halis Üresin)

Biz ovada bayırda polislerle birlikte ceset ararken masa başı habercileri oturdukları yerden alakasız ve arama bile yapılmayan bir noktada cesedi buldular...

Bizda gazetecimiyik be adamların ne hisleri var... Bırakacayım bu mesleği bilenler yapsın

(Ahmet Vamık)

Ekonomiyi bir bütün olarak değil de parça parça düzeltmeye çalışmak hale hazırda elimizde ekonomik bir planımız olmadığı anlamına gelir! Yanlışsam düzeltin lütfen..

(Emrah Yeşilırmak)

Bundan 2 yıl önce hayatıma öyle bir girmiş ve hücrelerime işlemişti ki kanser hiç gitmeyecek sanmıştım. Adını bile yazmaktan korkarken, ben onunla yaşamayı hatta şu an için yenmeyi başarıyorum. Sizinle yolumuz nasıl kesişti bilmiyorum ama ben bu süreçte başta eşim, çocuklarım, kocaman ailem, dostlarım, arkadaşlarım, BRT'deki ve medyadaki mesai arkadaşlarım ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği olmak üzere, bana benden çok sahip çıkarak destek olduğunuz için birer birer teşekkür ederim. Bilin ki işe yarıyor. Ve bir şeyi daha bilin ki, kanser gerçekten diğer hastalıklardan farklı olarak ilerleyen bir hastalık ve bu konuda bu ülkede politika üretilip tüm kesimlerin el birliği yapması gereken bir konu. Benim hastalığımda genetik bulgulara rastlanmazken, çevresel faktörler kaynaklı olduğu belirlendi. Yeyin, için, gezin ama tükettiğiniz gıdaların, havanın, belki de suyun farkında olun ve çevrenizi de buna zorlayın. Allah tüm hastalara şifa versin. Ama yaşanılan süreçler çok zor ve ülkemiz sağlık sistemi bu konuda 1 çeyrek. Herkesin benim kadar şanslı olmadığını siz de görüyorsunuz. Kendinizi sevin, sevgiyle kalın.

(Fatma Arpalıklı)

Bizdeki fark şu: Bazı okur yazarların "Nasıl köşe dönerim ve hangi iş bitirme şekilleri geliştirebilirim" diye düşünüp; eğitim destekli, "Yolunu Bulma Yöntemleri" kullanmalarıdır. Yani okumuş hırsızlar,okumamış zavallıları soyuyor...

(Eralp Şerifoğlu)