Elektrik Kurumu’nda 14 bin TL ek mesai alan Genel Müdür şoförüyle ilgili belgeler yayınlandı. Meğer adam her gün mesai bittikten sonra Genel Müdür ile birlikte 7-8 saat ''arıza tamirine'' gidermiş...Benim anlamadığım nokta şu..Bu Genel Müdür bu kadar hamarattı madem niye aldılar ki adamı görevden?

Mehmet Betmezoğlu

Makam tutmak marifet sayanlar bir de şoförleri zora koyar. Adım attığı yere, saat hesabı yapmadan şoförünü taşıyanlar da sorgulanmalı. Yani esas sorgulanması gereken makamda oturanlardır. Şoförler değil. Gittikleri her yere şoförünü taşıyan ve gece gündüz hesabı yapmayan kişiler sorgulanmalı. Ne yapıyorlar mesai dışında diye?

Deniz Gürgöze

Yatırım yaptık, riskini üstlendik, gazetecilerimizi ayakta tutmak ve gazetecilerin mesleklerini sürdürmeleri için hayata tutunduk…”

Ve…

“Haberlerimiz çalınıyor, gazetecilerin üretimi üzerinden başkaları haksız kazan elde ediyor, kamusal kaynakları kullanan kimileri özel medyaya haksız rekabet uyguluyor…”

“İnternet gazeteciliğine yönelik yeni medya sürecini saygıyla selamlarken, asalak ya da çalıntı haberlerle kirlik yaratanları onaylamamız mümkün değildir.”

Cenk Mutluyakalı

Hürriyet gazetesi demiş ki 110 bin Kıbrıslı Türk Rum vatandaşı olmuş )) yani gülsek miiiii ağlasak mıııııı? bilemirem!! siddin senedir bir avuç adalıyı çekemediler gitti..gosgoca zürriyet gastesi , hakkımız olan Kıbrıs cumhuriyeti pasaportunu aldık diye 80 milyona , bir avuç adalıyı , yalan yanlış bilgiler ile gammazlıyor......şimdi tek tek 80 milyonu birebir telefon ile arayıp "bak kardeşim bu haber yalan" mı diyeceğiz...zor be..vallahi zor....ya da ne gerek var artık bu saattan sonra kendimizi 80 milyona anlatmaya??? boşverin yau..ne demiş Acar Akalın abimiz "sallan sallan yuvarlan.

Cemal Yıldırım

Hükümette bir hukukçu olunması ile övünülmekte ama seçim ve halkoylaması yasası değişikliği ile bunun yanıltıcı olduğu bir kez daha ortaya çıktı! Seçim gibi ciddi konuda yürütme kendi ihtiyaçları çerçevesinde tarihleri değiştirerek çok tehlikeli bir oyun oynamakta, yeni bir usül yaratmaktadır! hem de ciddi bir gerekçe ortaya koymaksızın! bu yeni yasa değişikliği ile hükümetler seçim yasakları tarihini kendi ihtiyaçları çerçevesinde 60 günden 40 güne belki de 24 saate çekebilecekler, yani şimdi bu hukuk devleti anlayışına uygundur?

Neler yapacak yürütme bu değişiklikle?

"Seçim ve Halkoylaması Yasasının 11’inci maddesinin (3)’üncü fıkrasında, oy verme gününden önceki “altmışıncı gün” olarak belirlenen seçimin başlangıç günü, “kırkıncı gün” olarak" yani seçim yasakları kısaldı!

"Seçim ve Halkoylaması Yasasının 55’inci maddesinde oy verme gününden önceki “kırkıncı güne kadar” biçiminde yer alan siyasal parti adaylarının saptanmasına ilişkin süre, “otuzuncu güne kadar” biçiminde"

İttifak görüşmelerine 10 gün daha!

"Seçim ve Halkoylaması Yasasının 65’inci maddesinin (2)’nci fıkrasında oy verme gününden önceki “yirmi altıncı gününün sabahında” başlayacağı belirtilen propaganda süresi, “yirminci günün sabahında başlar” biçiminde"

seçim propaganda günü de 6 gün kısalım!

kişiye ve kuruma özel yasa yapma uygun mudur? daha önce buna itiraz edilmedi mi? şimdi kendileri, kendi partilerini yerel seçime hazırlamak için yani bir kuruma özel yasa değişikliği yapıyorlar? yaşasın "KKTC" demokrasisi!

Murat Kanatlı