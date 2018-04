Hükümetlerin tümü gelip geçicidir şüphesiz. Ama bizim memlekete özgü olan herhalde hükümete çok zor gelenlerin, çok çabuk yıpranma konusunda özel bir becerisi olması. Bu kendini tekrar eden tuhaf bir döngü. Hep beraber yaşayıp göreceyik. Tabi mesele ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela Rusya'da Putin var. Döngü yok. Hep Putin. Amerika'da biraz Obama var, biraz Trump var. Bizde hep bir maraz var. Hükümete gelemeseler maraz. Gelseler bariz hatalar yapılmasına maraz. Maraz... Ona da maraz?

(Mehmet Eken Vaiz)

Bu memleketten olsa olsa yarım akıllılar cumhuriyeti olur çünkü hiçbir işimiz tam değil...

Sabah işe gitmek için yola çıkarsınız Kızılbaş'tan Altınbaş ışıkları istikametine gidip sağa döneceksiniz ama Altınbaş ışıklarında yol çalışması olduğunu ve yolun kapalı olduğunu ancak ışıklara geldiğinizde öğrenirsiniz.

Mecburen Metropol yolundan ya Atatürk stadyumu çemberine gidip tekrardan üç trafik ışığı ve trafiği geçerek Kıbrıs gazetesi yoluna gireceksiniz ya da Kızılbaş çemberine geri dönüp yarim çemberi üzerinden Altınbaş ışıklarına giderek U dönüşü yapacaksınız.

Bu içinde mecburen bulunduğumuz adına devlet denilen yapı sırf insanlara eziyet olsun diye guruldu...

(Ahmet Vamık)

Besleme Kıbrıs Türk'ünün Değişmeyen Kaderi:Vatanından Göç etmek!

Akşamdan sabaha kadar kendime sordum. Öğretmen arkadaşım Ercan Sevengül'ün evladı kendi vatanında iş bulamadı diye Amerikaya göç etti.

Evladından ayrı şimdi...

Bu sabahı ve bundan sonraki sabahları nasıl karşılayacak? diye.

Fark ettiniz mi? Ne çok Ercan Sevengül var aramızda..

Benim iki nenem, iki teyzem, amcam, Öner Şerifoğlu, Ahmet Özkayalar abim ve diğerleri... Evlatları, ne doktor olduysalar oldu, ne pilot,ne üniversitede akademisyen, ne işçi ne aşçı.

Kimileri parti seçiminden, kimileri birilerinin adamı olmadığı için bu topraklar onlara iş, aş vermedi,veremedi!!!

Ama birilerine her şey oldu bu topraklar...

Bazılarının cevabını duyar gibiyim. Her ülkede göç var. E güzel de,bu ülke insanı her düzende göç edecek, hırsızlığa, tecavüzlere, uyuşturucuya, mafiyaya, yolsuzluğa ve hakaret duymaya alışarak mı yaşayacak bu ülkede? Kaderimiz öyle mi?

Öyle görülüyor..

Çünkü nemalanan ve mutlu yaşayan beslenen çok çok insan var...

Ercanım, umarım,çaresizliğin ne demek olduğunu sizin hissettiklerinizi düşünemeyenlerde bir gün yaşayarak öğrenirler...

Evlatlarınıza tez zamanda kavuşmanızı dilerim..

(Eralp Şerifoğlu)

Sabah radyoda duyduğun bir şarkı alıp seni götürüyorsa uzaklara. Umut ve umutsuzluk arasında gelgitler yaşıyorsan. Ve neredeyim diye soruyorsan, derinden bir nefes al.

Bir sonbahar kadar yalnız, bir kış kadar savunmasız ya da ilkbaharsan ve yolun başındaysan asla vazgeçme.

(Oshan Sabırlı)