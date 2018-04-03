Maalesef, belediyeleri kötü yönetip batıranlar, "yasa dışı, akıl dışı" istihdam ettikleri vatandaşı da kendine kalkan yapıyor. Çünkü, yerel yönetimde adalet işlemiyor. Birileri "etten kalkan yaptıkları" ile seçim kazanıyor... Sonra da o insanların arkasına saklanarak, "sokakta hakkınızı arayın" diyor. Oysa "yasa dışı, torpille işe alınanlar da" benim nazarımda başkanın en azından yarısı kadar suçludur. 112 çalışan, evet sorundur. Ya hizmet alamayan 6 bin Erenköylü...

(Hüseyin Ekmekçi)

Gerçek bir bilmece ne işe yarar?

İkinci Dünya Savaşı yaşanırken 1944'de ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılardan cemaatımızın en çok hangi meslek gurubu etkilenmiştir? Cevap; yarın aynı kaynaktan ve kazananların (tabii ki geçmiş kazananları) isimleriyle paylaşılacaktır. Cevaba dair, bu soruya o zamanlar neredeyse tüm gazete okurları doğru cevap vermiş! Sıra günümüz tahminlerinde…

(Naim Pınar)

3 tane parti 1 olmuş da efendim hükümet kurmuş ben sizin sisteminizi … Neyi halleddiniz be şimdiye kadar gerek tek başına gerekse koalisyonda

(Hasan Mullaoğluları)

Şimdi şu soruyu sormalıyız.

SİZ!

Ne kadar “memnunsunuz” kendinizden?

Üretmek anlamında...

Eleştirmek, burun kıvırmak, söylenmek, şikayet etmek değil...

Üretmek!

Bu soruya sanırım hepimiz, birlikte yanıt aramalıyız...

Top of Form

(Cenk Mutluyakalı)

Namahrem bölge ilan edilen YENİERENKÖY. Peki birileri siyasi amaç uğruna yanlış yaptıysa bedelini suçsuz halk mı ödeyecek. O gece gündüz konuşan halk siyasetçileri nerde? Gene söyleyim, Şimdi hükümet edenlere, konuşma çok icraat yok.. Hade yol yakınken eve.

(Tamer Karakaşlı)