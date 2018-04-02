Şu " X Belediye Temizlik Yaptı (veya yapacak)" temalı basın bülteni hazırlattırıp basın kuruluşlarına yollattıran Belediye Başkanlarını önce kurşunsuz 98 oktan benzinle tutuşturup, ardından beyzbol sopalarıyla söndürme isteği bir tek bende mi var acaba?

(Raif Uzkan)

Bu ülkede gururu,onuru ve şerefiyle yaşayan,adaletli olan ve hakka inanan tüm insanlara saygım sonsuzdur.

(Behiç Göksan)

Dün Derinya Kapısı açılsın etkinliğindeydik.Bazı gelen arkadaşlarımızda şöyle bir düşünce vardı:Eğer kapı açılırsa gelen turistin esnafa hiç bir katkısı olmayacağı...Aksine dedim biz bu işin içindeyiz ve kapıdan gelen turiste ihtiyacımız var çünkü onlar kültür turizmine geliyorlar otobüslerle gelip günü birlik kaçanlar gibi değil.Kısacası ortada dönen yanlış politikalar var bunları temizleyip önyargıları kaldırmak lazım...

(Berna Altunsoy)

KKTC Meclisine ağlama duvarı yapılsın.. Bu ara çok lüzum ediyor....Mış da Muş da yürümez bu işler, sanki anaokuldur. Hep bahane ....İcraat yok; konuşma çok...

(Tamer Karakaşlı)

Çok zaman önceydi... Çocukların ağızları dut kırmızısı, çağla acısı, enginar karasıydı. "Bugün kaç soru çözeceğim?" soruları ile tanışmamıştı henüz çocuklar. Sokaklarda oyunu bilen, solgun giysili, parlak gözlü çocuklar koşuşturuyordu.

Çocuklar henüz birer proje değildi. Ortada ergenlikten çıkmamış anneler, olgun kadın gibi giyinip, davranan kız çocukları da yoktu.

Çocuklar çocuk olmayı bilirlerdi, anne – babalar ise kendilerini.

(Bedia Balses Çeliker)

Mantar,ayrelli,garavolli şimdi de balıkları komuşuya satıyorlar. Biz de çiftlik balığı yiyoruz. kaldı mı satacak başka birşeyiniz..

(Raif Özgüren)

Çalışanları durdurmak bir çözüm yolu değil, KAOS'TUR. Çözüm yolu bu olsaydı zamanında Lefkoşa Türk Belediyesinde 400 500 çalışan durdurulurdu. Devletin önceliği emekçi çalışanları korumak ve kollamaktir. 112 çalışanı durdurduğunuzda aileleriyle birlikte 500 kişiye yakın insanı mağdur ve ekmeğe muhtaç edeceğinizin farkındamısınız!! Biz bölge halkı olarak buna kesinlikle müsade etmeyiz,

(Emrah Yeşilırmak)