Yine birileri çarpıtıyor, toplum da arkasında sürükleniyor. Ne vekillerin ne kamu görevlilerin maaşına artış yapılmamıştır. Olan şey; hayat pahalılığının maaşlara yansımasıdır. Yani yeni bir uygulama değildir. Hayat pahalılığının oransal yansımasında farklılığa gidilmelidir ki adil bir yansıma olsun. (Az kazanana daha çok yansıması) hükümetin bu konuda değişiklik yapacağını az önce Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay Diyalog Tv'deki Güne Merhaba programında açıkladı. Ayrıca tartışılması gereken bir başka nokta daha var ki, çalışanların maaşlarına yansıyan ücretin vergisi kesilirken, ayni rakam emeklilere vergisiz yansıyor... Yani özetle yapacak çok şey var ama popülizm hiç bir şey kazandırmaz!

(Aytuğ Türkkan)

İnsanın hayatında bir çok hedefleri olur, bu hedeflere karakterine göre yol almak ve ulaşmak için yol alır. Tabiki ömrümüzün bir bölümü okul yılları ile akıp gidiyor. Daha sonra iş hayatı evlilik çocuk derken ömürümüzün yarısı tamamlanmıştır. Tabiki buraya kadar evet doğal bir insan hayatı akışı.

Bu süre zarfında belki çok para kazanmış olabiliriz, bununla birlikte bir çok dost da kazanma ihtimali yüksek. Ve bir bakmışız ki; çekirdek aile ile yola çıktığımız bu dünya da kocaman bir aile sahibi olmuşta olabiliriz.

Evet bu süre zarfında tamamen şahsınızın duruşu, tavrı ile alakalı kendiliğinden gelen bir kazanç vardır. Bu kazanç para ile isteseniz de kazanamayacağınız SAYGI 'dır. Bu yüzden saygı kazanmak aslında sizin elinizde değil bugüne kadar yaptıklarınızla alakalı kazançlarınızdır.

Boşuna çaba harcamaya gerek yok artık

(Umut Bahadır)

Şikayet etmeyin. Sağcısından solcusundan küfür duyan onlar. Dama çıkanı damdan düşeni tutan onlar. Zaman zaman ince ayar çekilen de onlar. Bence 900 lira az bile.

(Raif Özgüren)

Yok!

Ev var, tapu yok

Araba var,yol yok.

Hastahane var,ilaç yok.

Okul var,eğitim yok.

Toprak var,ürün yok.

Mal var,kalite yok.

İş var,işleyen yok.

Çalışan var,sömürmeyen yok.

Örtü var, edep yok.

Cami var, vicdan yok.

Çok olan var,paylaşan yok.

Muhtaç var,eluzatan yok.

Hırsız var,yakalanan yok.

Ülkede talan var,gören yok.

Selan okunmuş,

Haberin yok..

(Eralp Şerifoğlu)

Konuşma var ; icraat yok. Eskiden öyleydi, daha önceki hükümetler yapardı, vs.vs. bahane çok. Arkadaşım sen 'çalışırız yaparız' , 'ne demek umut yok' sloganıyla yola çıkmadın mı?.Umut maalesef öldü. Bişey değişmeyecekse , bırakın. Daha fazla ağzınıza yüzünüze bulaştırmayın. Ha bundan sonrada büyük lokma yeyin, büyük konuşmayın. Hükümet de olan tüm partilere mesajım.. Hade yol yakinken...

(Tamer Karakaşlı)