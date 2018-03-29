Neydi Olacağı: Afrika’dan gelen toz bulutu ve Milletvekili maaşlarının 12,500 TL’ye çıkarılmasıyla birlikte asgari ücretliler yeni gezegen arayışlarına başladı...

(Mehmet Ekin Vaiz)

Hava Şartları değişmezse Erteleyin!

Havadaki kirlilik nedeniyle Öğrencilerimizin sağlığını korumak adına Okullarımızda Beden Eğitimi derslerinin açık alanlarda yapılmaması kararı alındı.Doğru karar.

Ancak İnsan sağlığı bu derece tehlike altındaysa ve şartlar değişmeyecekse ülkemizdeki tüm spor müsabakaları ertelenmelidir!

Çünkü hafta sonu spor yapacak gençlerimiz, yine aynı çocuklarımızdır.

Kaldı ki sadece onların değil,tüm sporcularımızın sağlığını korumamız şarttır.

(Eralp Şerioğlu)

Aferin Hepsinize emekçi hakkini savunduğunuz için ve açlık sınırı altında bir maaşı halkınıza uygun gördüğünüz için. Peki bu oylama nasıl oldu. 5 kişi devlet kanadı, 4 kişi sermaye ve patronlar kanadı ve 5 kişi esnaf ve sendika kanadı olmak şartıyla kabul edildi. Sizce bu oylamaya ret oyu veren kimlerdir?

(Tamer Karakaşlı)

Geçen hafta tamamlanan Uluslararası Limasol Maratonunun 2019 kayıtlarının açıldığını duyurdular.

Biz burda bir yarış düzenlemeye kalkarık, hükümet değişirsa yarış düzenleme iznimiz iptal olur mu, daire bu yıl bize izin verecek mi, bu yıl acaba kimler engelleycek bizi diye düşünürük.

3 ay kala yarış kaydı açarık da beklerik sporcu gelsin, 50 kişiyi geçince de sevinirik.

Millet 1 yıl önceden planlar hangi tarihte hangi yarışa gireceğini derik ama biz bişey dediğimizde birileri siz herşeyi bilirsiniz der arkamızdan.

(Ahmet Özsoy)

Dün sabah 8.45de mng kargo not bıraktı, geldik bulamadık ama bir gün önce aradılar saat 10dan sonra içerdeyiz dediydim ama inat erken geldiler, bugün saat 15.45 aradım geliyorum alayım yeriniz nerde diye sorayım, yok biz iade ettik dediler, profesyonellik bu olsa gerek, koca memleket sanki de bizi bulamadı! Neysa kim gönderdiğini de anlamadık,, gönderen okursa bilsin MNG 24 saat içinde ulaşamadığı için iade etti!

(Murat Kanatlı)