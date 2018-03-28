Sayın Ulaştırma bakanımız Tolga Atakan'a önerimdir!

-Acilen Beşparmak dağlarında 2 yada 3 tünel projesini hayata geçirmek için ARGE çalışmaları başlatılmalı ve ihaleye çıkılmalı

-Yapılacak olan bu tüneller sayesinde artık vatandaşlar ölüm yolunu kullanmak zorunda kalmayacaklar,

-Bu proje sayesinde Girne'ye ulaşım çok kolay olduğu için insanlar artık Mesarya’ya yatırım yapabilecek.

-Tüneller yapılınca Girne cazibe merkezi olacak ama şehre ulaşım kolay olduğu için artık nüfus anlamında yük binmeyecek,

-Açılan tünellerden çıkacak olan taş, kaya, mıcır vb. malzeme de kullanılacağı için minimum 2 3 sene dağlarımız korunmuş olacak.

-Tüneller sayesinde kuzey sahili ile Mesarya arasında hava koridoru açılacağı için yapılacak tarımın kalitesi de artacaktır.

(Emrah Yeşilırmak)

Trafikte işin içinden çıkılmaz bir noktaya geldik... Eğri oturup doğru konuşacak olursak bu andan itibaren toplu taşımacılık projesi de kısa vadede sorunu çözemez... Ama motosiklet kullanımına yönelik bir açılım yapılırsa, yurttaş motosiklet kullanımına yönlendirilirse trafikte büyük bir rahatlama kendiliğinde meydana gelir... Örneğin motosiklet ehliyeti alımı konusunda daha pratik ve çok daha ucuz bir yöntem geliştirilebilir, ayrıca motosiklet gümrükleri sıfırlanıp fiyatları indirilebilir... Halk kadınlı - erkekli motosiklet kullanımına yönlendirilirse trafik sorunu çözülür... Naçizane bir öneri...

(Aytuğ Türkkan)

Haberlerde gördüğüm kadarıyla, yeni hükümetimiz yurtdışından Kıbrıs'a dönüşü teşvik etmek için adımlar atmak istiyormuş. Gelin Britanya'daki nüfusumuza şöyle bir bakalım. Britanya'da 2011'de yapılmış olan son nüfus sayımı Kıbrıs doğumlu nüfusun 80 bin civarı olduğunu iddia ediyor. Bu nüfusun %57.5 kendini Hristiyan, %20.8'i Müslüman, %13.1 dinsiz olarak göstermiş ve % 7.9 ise cevap vermemiştir. Dinsiz ve cevap vermeyenlerin yarısını da Kıbrıslı Türk olarak kabul etsek bile Britanya'da yaşayan 80 bin Kıbrıs doğumludan ancak %30'u yani 25 bin kişisinin Kıbrıslı Türk olduğu ortaya çıkıyor. Orada doğan çocukları ve torunları da eklersek toplam sayı 45 bin civarını geçmez gibi görünüyor. Bir de 2011 sayımı bu nüfusun çoğunun oraya 1974 öncesi göç etmiş olduğunu gösteriyor. Yani çok yaşlı bir nüfus. Evet veriler böyle!!! Biz tabii İngiliz'in yalançısıyık

(Mete Hatay)

Geçen gün Girne kapısının yolunda, tek şerit olduğu halde en köşeden ters şeritten gelen arkadaş inşallah en yakın zamanda bir şekilde polise yakalanın. Sayende ölüyorduk çok teşekkür ederim bu saçmalığı yapıp hayatımızı tehlikeye attığın için.

(Halit Karabina)