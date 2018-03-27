Toplum içinde yaşamanın belli kuralları vardır.

Herkes bu kurallara uymak zorundadır.

Geçen gün başımdan geçen olayda sorunun park sorunu ile ilgisi yoktur. Saygı ve üslup sorunudur. Hayatım boyunca kimseye saygısızlık yapmadım. Bana da yapılan saygısızlığı kabullenmem mümkün değildir. Toplum olarak silkinip kendimize gelmemiz ve Bize yapılmasını istemediğimiz bir şeyi karşımızdakiler yapmayalım. Saygılı Günler Dilerim.

(Osman Dinler)

“Geçtiğimiz günlerde İngiliz bir çift geldi. Elinde bir kupon, 1958 tarihli… ‘Benim bir çay hakkım var onu almaya geldim’ dedi. Baf’ta askerlik yapıyormuş. ‘Dome Hotel’i bulamayacağımı düşünürken, ya da yıkılıp yerine çok katlı binalar yapılacağını düşünürken aynı Hoteli bulmaktan çok mutlu oldum’ dedi.” diye anlatıyor hoteli çalıştıranlar.

Evet Girne’de herşey altüst olup kent kimliğini yitirirken ayakta kalabilen ender yapılardan biri de Dome Hotel...

Ülkeyi talan eden anlayış şimdi gözünü Dome Hotel’e dikmiş. Özyönetim modeliyle orada çalışanlar tarafından yönetilen, kendini ayakta tutan ve kirasını ödeyen hotele, gözü dönmüş yabancı sermaye grupları yerli işbirlikçileriyle göz dikmiş. Önüne kumara gelenleri taşıyacak yatların yanaşacağı bir liman yapıp, kumarın ve her türlü arsızlığın merkezi olması için orayı ellerine geçirmeye çalışıyorlar.

Kent kimliğinin ve kültürünün son temsilcilerinden Dome da yerle bir olacak belki... On yıldır burayı ayağa kaldıran insanlarımız sokağa atılacak ve siz zaten yapamazdınız denecek!

Girne’nin son simgelerinden belki de en önemli yapısını yerle bir edecekler, bizlere reva gördükleri gibi!

Ama ülkemizi ve kurumlarımızı sahipsiz sananlar bir kez daha yanılacaklar...

(Okan Dağlı)

Bir arazinin bir siyasinin yakınına verilmesi konusu "evet" her türlü tartışılır... Ama bunun arkasına saklanarak bir yatırıma karşı çıkmak ve bunu da siyasi bir şova dönüştürmek Kıbrıslı Türklere yarar değil, zarar getirir.. O mahalle halkı (Yenişehir) o bölgeye yapılacak yatırıma karşı çıkıyor.. Ama Serdar Denktaş ismi arkasına saklanıyor... Oysa mahalleli için konu kişi değil, Ahmet'in ya da Mehmet'in de olsa oraya bina istemiyorlar... Lefkoşa'nın göbeğinde köy hayatı yaşanmaz... Artık bunun farkına varalım! Hem gelişme istiyoruz hem de şehrin göbeğinde tavuk beslemek.. Nasıl olacak bu iş?

(Aytuğ Türkkan)

Kamu çalışanlarının ikinci iş yasağına yönelik MECLİS önemli bir adım atmıştır, eşitlik ve hukuka saygı temelinde, başarılı bir sonuç üretildi.

Şimdi mesele, bunun sadece HEKİM ya da ÖĞRETMENLERE dair bir sorunsal olmadığını da görmektir.

Evet, sağlık alanında -ihtiyaç ve talebin de bir sonucu olarak- çok yaygındır ancak tüm alanlarda büyük bir FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ ve HAKSIZ REKABET sebebidir.

"İkinci iş" yaptığı belirlenen kamu çalışanının kamuyla ilişiğinin kesilmesi ve "yaptığı özel iş"e uyumlu olarak, bu alandaki "rekabeti ve riskleri de üstlenmek" üzere serbest çalışma hayatına girmesi önemlidir.

(Cenk Mutluyakalı)