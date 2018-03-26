Biri bana BM tarafından Kıbrıs Cumhuriyeti'nin legal hükümeti olarak tanınan, AB üyesi Kıbrıs cumhuriyetinin tek yetkilisi olan Kıbrıslı Rumların kuzeyin idaresinin Kıbrıslı Türklere bırakılmasını, kuzeydeki kaybettikleri mallar üzerindeki ilk hakkın Kıbrıslı Türklere verilmesini, dönüşümlü başkanlığı, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini, adada 650 Türk askerinin sonsuza dek kalmasına izin verecek, Bakanlıkların %30'nu, memurların %33'nü, polisin %50'sinin Kıbrıslı Türklere verilmesini, vatandaş olmuş tüm TC vatandaşlarının Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlığı almasını ihtiva eden bir çözüme niye evet demesi gerektiğini anlatabilir mi?

(Mete Hatay)

KKTC'de seçim yapılmama kararı alındı, çünkü giden ayni gelen ayni tek değişmeyen Serdar Denktaş. Denktaş verirse Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası kurulacak. Denktaş verirse KT Hava Yolları binası satın alınacak. Denktaş verirse maaşlar ve 13.maaşlar ödenecek. Bravo be Tufan ve Kudret yolsuzlukları bitirdiniz ayakta alkışlıyoruz..

(Güren Tilki)

Dünyanın en sinsi ve en tehlikeli politikası bir sorunun gerçek kaynağına değinmeyip, çirkin birşeyi güzelleştirme çabasıdır.

Umarım bu adım böyle bir çaba değil, daha kapsamlı ve gerçek sorunu hedefleyen bir politikanın ilk adımıdır.

(Mine Atlı)

Belki ilk başta garipsenebilir ama Los Angeles Belediyesi yollarını beyaz renk ile boyamanın yaz aylarında zemin sıcaklığını 10 ile 15 derece arasında düşürdüğünü keşfeden bir belediye.

Şehir sıcaklığını düşürmek için bu küçük maliyetli adımı uyguluyor. Dereboyu, Osmanpaşa ve Metropol yolu gibi dükkanların olduğu sokaklarımızın yaz aylarında şehrin geri kalanından 2-3 derece serin olduğunu düşünsenize.

Biz de artık Lefkoşa’da küçük hesapları değil küçük maliyetle büyük farklar yaratan VİZYONLARI konuşmalıyız.

(Onur Olguner)

Çalışma ve İş Ahlağı Kültürü:

Japon:

Biri işi yaparsa, bende yaparım.

Biri yapamazsa, ben yapmaya çalışırım!

Bizde:

İşi yapan varsa,vallahi bırak yapsın.

Biri yapamazsa, ben nasıl yapabilirim Allahım!

(Eralp Şerifoğlu)