Genelde sabahları Lefkoşa’ya gitmek için dağ yolunu kullanırım. Bugün Saat 8.20 itibarı ile Girne Eziç ışıklarından Lefkoşa’ya gitmek için trafiğe girdim. Saat 9.00 da boğaz piknik alanındaki radarın olduğu yerde çift şeride geçtim. Yani 5 dakikalık yolu 40 dakikada gittim. Niçin bunları yazdım . Hükümet yanlısı olan ve eleştiri kabul etmeyen bazı arkadaşların zaman zaman kronometre tutarak trafiğin normal seyrinde gittiğini iddia etmelerini yaşayarak gördüm. Normal akış buysa anormalini düşünemem.

(Abdullah Özsusuzlu)

Vergi Dairemiz KDV'leri vadesinde ödeyenlere %5 indirim uygulaması başlatmış. Güzel bir uygulama ancak bu indirimi almak için vatandaşa yine can sıkıcı ve zaman kaybettiren bir uygulamayla birlikte... KDV'yi yatıracak olan, öncesinde yine Vergi Dairesi'ne gidecek, indirimini onaylatacak ve tekrar vadesinde Daire'ye gidecek, vergisini yatıracak. Ödül ve ceza birlikte! Devlet dairelerinin alışıldık, "vatandaş bizim kölemizdir, biz yaparız, vatandaş uygular" modeli. Halbuki tam tersi, devlet vatandaşın hizmetkârı olması gerekirken...

(Tayfun Çağra)

Sn. Spor Dairesi Müdürü. Futbola olan katkıyı 1 milyon TL eksiltmiş. Kim bilir belkide 1 adım ileriye gitmemiz içindir. Çok saçma ne yapmaya çalışıyor ki.

(Eğe Çakmak)

FOX TV'de yeni bir dizi başladı az önce...

İsmi: "Yasak Elma"

Kocasından boşanmak için hizmetçisine "Kocamla sevişmelisin" teklifi yapan kadının hikâyesi...

Allah tüm senaristlere akıl-izan nasip eylesin, başka da bir şey demiyorum...

"Asker" ve "padişah" temalı dizilerden sıkılıp da alternatif arayanlara hitap etmek istemişler ama sanırım olmamış!

(Raif Uzkan)

Mormenekşe topraklarında olan Batıkent evleri hangi belediyeye bağlı!!!!! Mahalleye uğrayan yok. Bu bölgeyi de Gazimağusa belediyesine bağlamak gerekir artık.

(Metin Gültekin)