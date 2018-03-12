Türk Birliğini savunanlar var, Arap Birliğini veya İslam Birliğini savunanlar var,Kıbrıslılığı savunanlar var.Ama dönüp bir baktığımızda Aile Birliğini bile sağlayamayan bir toplumdan bahsediyoruz.Arkadaş Birliği desek durum daha da karışık.Okul Aile Birliği için araştırmalarım devam ediyor.O yüzden Türkün Türk’ten başka , Müslüman’ın Müslüman’dan başka,Kıbrıslının Kıbrıslıdan başka dostu yoktur sözleri bana fasa fiso geliyor...

(Ahmet Ersöz)

Kudret bey Aplıç ve Derinya kapılarının açılması konusunda daha en baştan eş zamanlı hareket düşüncesi olduğunu söyleyip "İki kapının birbirinden koparılması, Kıbrıs Türk tarafına ve özelde de Lefke halkına haksızlık yapılması anlamına gelir" demiş.

Mantığa bakar mısınız? Mağusa halkına yapılan haksızlığın ve Lefke ile yeniden rehin alınmamızın hiçbir önemi yok. Bir haksızlığı daha büyük bir haksızlıkla mı önleyeceksiniz yani? Kapalı Maraş'la 44 yıldır rehin aldığınız Mağusalıyı bir kez daha Aplıç Kapısıyla rehin mi tutacaksınız? Sizin parça parça düşünmeyle ilgili fonksiyonlarınızda hakkaten bozukluk var. Doğudaki bir kapıyla tam ters köşe batıdaki bir kapıyı bağlantılamak ve dönüp bunu tüm topluma mal edip bütünselleştirmek niye? İnsansalar eğer, başta Lefkeliler karşı çıkmalı buna. Ve insansalar da, Kıbrıs Türk tarafı denen halkın geri kalanı...

(Serdar Atai)

Cinayet işlenirken orada ol.Kimseye bir şey söyleme .Günün sonunda da dışarıya salıverir.Ne ala memleket.

(Serkan Özalan)

Yasal olmayan ve adaletsizce bir hakkı elde edeni değil,ona yasal olmayan ve adaletsizce o hakkı vereni yargılayacaksın ki adalet yerini bulsun.

(Behiç Göksan)

Kanser Hastalarına yardım adı altında muhtemelen 49 kromozomlu "oynanmış" buğdaydan elde edilmiş, diyabet sebebi "sabıkalı" beyaz rafine undan mamül binlerce simit satın aldık...

Eşimize, dostumuza, çocuk~çoluk, yakınlarımıza da dağıttık.

Toplum olarak kazandığımız kümülatif sevap için, Cennete giriş ve ilk "insulin shot" bedava olacak...

(Raif Uzkan)