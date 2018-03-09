Girne Lefkoşa yolu çilesi gerçekten de tahammül sınırlarını çok aştı artık!Kaç gündür bu saatte çevre yolunda kuyruk Eziç Işıklarından, şehir merkezinde Hirondel’den başlıyor!!! Küçük bir kaza ya da aracın bozulması bile saatlerce trafiği tamamen kilitliyor. 2 km’lik yolda 23 tane tam yüklü tır, kamyon, kepçe ve daha adını bilmediğim kaç tane ağır iş aracı saydım!!! Biri GAÜ yoluna taşıdığı kumu dökmüş, orada da bir kaos. Bu araçlar sabahın sekizinde okul otobüsleri, turist otobüsleri ve yoğun trafikte neden yollarda, hatta ara sokaklarda? Ve daha da önemlisi bu yol çalışması neden mesai saatleri içinde? Neden gece de çalışılmıyor? Bu yolu günde bazen 3-4 kez kullanmak zorunda olan biri olarak, hayatım şu anda altüst olmuş durumda ve gerçekten 3 ay bu çileye katlanabilecek durumda hiç hissetmiyorum kendimi Sayın Bakan lütfen en azından bu düzenlemelere el atın…

(Aysu Basri Akter)

Bugün cenneti ayaklarının altında anne şevkati ile yavrularını büyüten, emekci, emek harcayan, itilip kakılan, kimi zaman umursanmayan, şiddete maruz kalan, sadece cinsel bir objeymiş gibi görülen dikkat etmediğimiz yaşlı bir ninenin günüdür... Bugün bizi doğurup, emziren, sabahlara kadar ağlama nöbetlerinde yanımızda dikilen annenin günüdür... Bize bir harf öğretmek isteyen öğretmen annenin günüdür... Bugün bir markette kasada, bir bijuteride tezgahta, bir kazak ören, yemek yapan, inşaatta mimar, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir teyzenin günüdür... Bugün ülkemiz kadının günüdür... Kitaplarda yazar, masallarda prenseslerin günüdür... Pembe patikli bir masum, kocaman bir yürekte anadır, anneannedir, babaannedir... Bugün önünde eğilip elini öptüğümüz, elleri öpülesi, kederli, hisli, mis kokulu, güçlü, çalışkan, mağrur, mağdur biricik kadınların günüdür... Betonu yuva yapan, eve huzur katan, emekçi işçi kadınlar günüdür... Bugün öylesine bir gündür ki 365 günün tümü onların olmalıdır... Bugün 8 mart dünya kadınlar günüdür... Hepimizin günü kutlu olsun...

(Şebnem Tezel)

Ametcik halkın parasını cevizcinin çuvalından dağıtırken faturaları ödeyecek para kalmadı... Konuşurken sanırsınız ki Büyükkonuk'a roket rampası kurdu... Belediyeye ait "Pine View" restoranın elektrik borcu 60 bin liracık... Hani o yemeli içmeli adaylık açıklaması için yaptığı basın toplantısının olduğu yer...O bizim fotoğraflarımızı asarak meşhur edeceğini söyledi, ben de onu meşhur edeceğim.. Hoollywood'a kadar yolu var...

(Mahmut Anayasa)

8 Mart Kadınlar , “sevgililer”, “pıtırcıklar”, “çiçek, böcek”, “hediye alma” günü değildir…Saçma sapan yemeklerin verildiği, eşlerin karılarına hediye aldıkları ucuz bir gün değildir… Ve 8 Mart aslında bütün kadınlar için de yoktur… Tarihe bakın biraz… 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kimindir bir anlayın...8 Mart; sizin saçmalaştırdığınız bir günden çok daha ötededir… 8 Mart kadınların yerelde ve uluslararası alanda verdiği bütün mücadelelerin ürünüdür.

Yani 8 Mart, emekten bir haber, tek derdi mağaza, mağaza dolaşıp elbisesine uygun çizme bulmak olan kadının günü değildir…

Çalışan emekçi kadınların başkaldırısını saygıyla anarak, en azından bugünü kirletmeyin… 8 Mart’a da tecavüz etmeyin...

(Gizem Özgeç)