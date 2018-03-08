Ülkeye girişlerde muhaceret tüzüğü uygulansa yeterlidir. Yeni bir düzenlemeye dahi gerek yoktur. Çünkü bu tüzük, turist kisvesi ile ülkeye gelenleri sorgulama imkanı veriyor. Hangi otel? Ne kadar para? Üstelik bu tüzük doğrudan muhaceret memurlarına yetki veriyor. Hiç talimat beklemeden muhaceret memurları inisiyatif üstlenerek bu tüzüğü uygulamaya başlamalıdır. Ülkeye girişler için sorgulama yapmak şarttır. Kıbrıs bir adadır, Bir hazmetme kapasitesi vardır ve bu çoktan aşılmıştır ayrıca ülkeye girişler yeterince laubalidir.

(Cenk Mutluyakalı)

Liderler, ekipleri, görüşmeciler hep erkek olurken, kadınlar – ki savaşlarda yaşanan acıların en fazlasını yaşayan onlardı – hep sessiz ve seyirci kaldılar bu bitmek bilmeyen süreçlerde…

Sivil toplumda oldukça etkili olan kadınlar, adadaki erkek egemen siyasette geri durmuşlar (ya da geride tutulmuşlar), dahası, çözüm süreçlerinde hiç yer almamışlardır.

Bugünlerde belki de bir kez daha denenecek adadaki çözüm sürecinde kadınlar yine mi seyirci kalacak? Yoksa bu kez, aktör konumunda olabilecekler mi acaba?

(Okan Dağlı)

Amerika’nın altıncı filosu Kıbrıs açıklarında dolanmaya başlamış. Bu ne demektir biliyor musunuz? Hem Kıbrıslı Rumlar’a hem de Türkiye’yle Kıbrıslı Türklere şöyle diyor bizim Uncle Sam. Boşuna birebirinizi yemekten vazgeçin. Bölgeden çıkacak petrol olsun, doğal gaz olsun, bütün zenginliklerin kaymağını her yerde olduğu gibi ben yiyeceğim. Size de sidik yarışına girmek kalacak. Yıllardır olduğu gibi siz kelle kelleye geldikçe, biz de İngiliz kardeşlerimizle, hem ülkenizin, hem de denizlerinizin anasını bellemeye devam edeceğiz. Öyleyse hep bir ağızdan, zito Enosis ve ya taksim ya ölüm.

(Osman Balıkçıoğlu)

Çoğu zaman derdi olan kişi seninle değil de gölgenle ilgilenmesi, konunun çözülmesine yardımcı olmaktan çok uzak olur. Yıparnmaktan başka bir işe yaramaz...

(Alkan Baykent)

“Bazen kötü hissetmek iyidir, zaman zaman kırılmak. Her zaman herkesin olmanı istediği o neşeli kişi olmamak sorun değil. Kimseyle konuşmak istememek de öyle. Gözyaşlarını tüketinceye kadar kalbinin ağlamasına izin vermek de sorun değil.

İnsan olmak güzeldir.”

(Suna Erden)