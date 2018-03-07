İyi şeyler de oluyor... Meclisi izliyorum da aynen Meclis gibi çalışmaya başlamış... Muhalefet eleştiriyor, ilgili bakan çıkıp cevap veriyor.. Oysa biz UBP döneminde hiç bir bakanı oylama hariç Meclis'te görmezdik... Muhalefet boş koltuklara konuşurdu.. Hatta bir içişleri bakanımız vardı; sanırım kürsüye toplasanız ya 2, ya da 3 defa çıkmıştır... Artık en azından halk bilgilenmeye başladı... Bu da olumlu bir gelişme…

(Aytuğ Türkkan)

Kıbrıslı olmak;

Sabahın o kaos trafiğinde sana yol veren insanların olmasıdır Kıbrıslı olmak… Yol verdiğin kadının kocaman bir gülümseme ve heyecanla sana el sallamasıdır Kıbrıslı olmak… Yolda yürürken tanımadığın insanların gülümsemesi, günaydın demesi, ofisinin önünü süpürürken kolay gelsin temennisiyle güne başlamaktır Kıbrıslı olmak… Dersane kapısında çocuğunu beklerken bir veliyle kırk yıllık ahbap gibi muhabbet etmek ve bundan zevk almaktır Kıbrıslı olmak… Markette bir yandan telefonda laf yetiştirmeye çalışırken bir yandan da domatesin çürüğünü poşete koyduğunda konuşmanı bölmeden seni uyaran insanların olmasıdır Kıbrıslı olmak… Kasaya geldiğinde son anda aklına gelen ekmeği koştur koştur alırken kuyrukta beklettiğin amcanın “Goşma gızım da acelem yokdur bişey olacan” demesi ve bunu taaa o kocaman yüreğinden gelerek söylemesidir Kıbrıslı olmak… Çöp yığınlarının arasında yasemin kokusunu ayırt edebilmektir Kıbrıslı olmak… Rakip takımları tutsalar da, farklı görüşleri savunsalar da aynı masada kadeh tokuşturmak ve bundan gocunmamaktır Kıbrıslı olmak… Milliyetçiliğin çok başka bir versiyonudur Kıbrıslı olmak… Başka topraklarda doğup bu topraklara kök salmak, çoğalmak, buranın toplumsal kültürünü benimsemektir Kıbrıslı olmak… Yağmur çamur demeden, bütün zorluklara ve dayatmalara karşı kendine orijinal diyenden daha fazla bu kültüre sahip çıkmak, yayılması için çabalamaktır Kıbrıslı olmak… Dini, dili, ırkı, eğitim düzeyi ne olursa olsun ötekileştirmeden yeter ki “İNSAN” olsun diyebilmektir Kıbrıslı olmak… Velhasıl dostlar zordur ama güzeldir KIBRISLI OLMAK, bunu unutmamanız dileğiyle…

(Erçin Selasiye)

Bazı insanlara verebileceğin en büyük değer, isimlerinin baş harfini büyük yazmak olur... Gerisine inanın değmezler.

(Aysel Gürsöz)

Türkiye Cumhuriyeti kredileri 595 milyon, yardımları 635 milyon TL yani gönderilen her para yardım değil, daha Türkçesi ise bu sene de TC'ye borç 595 milyon TL artmış olacak!

(Murat Kanatlı)