O, Amerika doğumlu, Yahudi kökenli, Kıbrıs aşığı, içimizden biri. Elsie'nin mücadeleci ve onurlu müthiş yaşam öyküsü...

"Her şeyi gördüm; acıyı da, tutkuyu da dibine kadar tattım” diyor 100 yıllık yaşam serüvenini özetlerken Elsie Slonim.

(Süleyman Mert)

Ne zor işmiş kazalar sonucu yol içerisinde ve yol kenarındaki camların, ve kaza artıklarının temizlenmesi. Yaklaşık bir hafta önce eski Mağusa yoluna dönen kavşakta büyük bir kaza Allaha şükür ucuz atlatıldı, fakat o günden bugüne hala daha kaza sonucu oluşan pislikler yollardan temizlenmedi. Kırılan aydınlatma direği ve dağılan bordürlerde kim bilir ne zaman tamir edilecek. Bunun adı plansızlık ve umursamazlıktır. Bütün kavşaklar bu halde. Gazeteciler birazda bu düzensizlikleri haber yapsalar iyi olur.

(Metin Gültekin)

Ortadoğu'nun efeliğine soyunan İsrail yeni senaryo peşinde. Netanyahu ile Trump bir araya geliyor. Masaya İran ile Suriye'ye müdahale varmış. Bu Ortadoğu'nun tam anlamı ile karışması demektir. IŞİD ile Türkiye'nin birçok bölgesinde eylem planlanırken İran'a yönelik harekete İran sessiz kalmaz. Dolayısıyla bu sarman bizleri de sarabilir. Anastasiadis'in kapıları kapatma girişimi de ABD'nin telkini ile yapılırken, sanırım bu işler buralarda da yukarılara tırmanacak. Geçtiğimiz gün 2.5 Mil Sınır kapısında SPA yerine İngiliz Askerlerinin her geçen arabayı yoklamaları da buna bağlıdır.

(Taner Ulutaş)

Kafamda deli sorular

1 - Dağ yolunu kullanmayacak salon araçlar felç olan Girne trafiğini mi kullanacak?

2 - Dağ yolunda çalışanlar kendi özel salon araçlarıyla işe nasıl gidecekler?

3 - O bölgede olan işletme sahipleri (restorant vb.) kime hizmet verecek?

4 - Elexsus, Acapulco ve golf sahasına gelen turistler bu çileyi çekmek zorunda mı?

5 - Böyle bir uygulama o yolu güvenli mi yapar! Yoksa klasik KKTC ye özgü bir uygulama mı?

(Emrah Yeşilırmak)