215,000 KKTC vatandaşı (YSK 230 bin demişti ama en az 15,000 burada ikamet etmiyor gibime geliyor), 90,000 yabancı Üniversite öğrencisi, 40,000 kayıtlı yabancı işçi, 7,800 kayıtlı refakatçi, 16,000 5-18 yaş arası yabancı uyruklu anaokul-ilkokul-ortaokul ve lise öğrencisi, tahmini 3,000 5 yaş altı okula gitmeyen yabancı çocuk. yine tahmini 3,000 okula gitmeyen lise çağındaki yabancı çocuklar. Yaklaşık 10 bin devamlı ikamet eden çoğu emekli yabancılar. Toplamı 384,800 eder. Buna artı 10 bin civarı kaçak işçiyi eklersek 400 bine yakın bir dejour nüfus çıkar. Türk ordusu ve turistler de eklenirse bu sayı rahatça defacto 440 bine çıkar. Benim bildiğim sayım 2021'de yapılacaktı. Ama olsun. Sicile yönelik bir nüfus sayımı olmasında yarar var. Herkesin sicili çıktıktan sonra sayımlardaki doğrulama süreçleri daha kolay olacaktır. Bir de seçmen kütüklerinin gözden geçmesi gerekir. Burada ikamet etmeyen binlerce isim seçmen listelerini şişirmiş vaziyettedir. Kaymakamlık veya Belediyeler ikamet etmeyenleri tesbit edebilir, siciller ve hane nüfusları kayıt altına alınması mecburi hale getirilebilir. Yani sayımı beklemeden birçok veriyi belediyeler toplayabilir. Avrupa'da sana kredi bile vermezler belediyeden sicil numarası almazsanız. Bu tür mecburiyet insanların adres ve hane kayıtlarını disipline edecektir.

(Mete Hatay)

Yalancılığın en güvendiği şey, insan oğlunun bilgiyi sorgulamamasıdır. İlk duyduğuna inanır insanlar.

Bu yüzden de gerçek aslında, ne olduğu değil, insanların ne bildiğidir....

(Hasan Ecer)

Geçen gün yeni yapılmaya başlanan Girne-Lefkoşa yolu çalışmaları hakkında bir gözlemde bulundum.3 farklı gün ve saatte Girne'ye gitmeme rağmen, kapatılan kısımda bir çalışma olmadığından ve de iş makinesi görmediğimden bahsettim.Bunun üzerine ayni algıda olan birçok yorum da geldi.Tabii ki yazdığınız tüm yazılar destek bulduğu kadar tepki de alır.Çok normaldir.Herkes ayni fikirde olamaz.Ayrıca bizim de atladığımız, göremediğimiz veya bilmediğimiz şeyler de olabilir.Bunları da işin içinde olan insanlar çıkar güzelce açıklar,halk da bilinçlenir.Demokrasinin en önemli kısmı da budur.Eleştiriler yapıcı olduğu sürece her iki tarafa olumlu yansır.İşin özüne dönelim.Öncelikle çiçeği burnunda, Ulaştırma Bakanımız benim çocukluk arkadaşım sevgili Tolga Atakan göreve gelir gelmez icraatlara hızlı başladı.Ne yazık ülkede neredeyse tüm yollarımız bozuk durumda.En kritik ve yoğun trafik olan Girne-Lefkoşa anayolunun yenilenmesi olayı çok isabetli ve yerinde bir karardır.Bu yol yapılırken her yerde olduğu gibi trafik sıkışması gibi sıkıntılar yaşanacaktır.Sabır ve sukunet gereklidir.Burada sorguladığımız konu mevcut iş araçları ve iş gücünün ne kadar yeterli olduğu noktasıdır.Yani bu kritik yolun ne kadar yoğunlukta çalışılarak ve ne kadar erken zamanda biteceği noktasındadır.Sanırım geçen hafta ben ve oradan geçen arkadaşlar ayni algıda olup ortada yoğun bir çalışma görememekten dolayı bu eleştirileri getirmiştir.Bugün saat 12 gibi oradan geçerken Boğaz piknik alanını ortalayan kısma kadar eski asfaltın söküldüğünü gördüm.Çalışmalar belli ki hızlanmış.Tolga arkadaşım da tanıdığım sevdiğim hırslı ve atılımcı bir kişidir.Her yeni bir işin başlangıcında mutlaka eksikler,sorunlar ortaya çıkar.Bunlar da görülerek giderilmeye çalışılır.Biz eleştiri veya sorgulama yaparken birilerine köstek olmak için değil toplumsal menfaat anlamında değerlendirilip elzem projelerin hızlı bitirilmesi adına baskı unsuru olabiliriz.İşin maddi boyutu da tabii ki bu hususta önemli rol oynar.Hayırlısıyla bu yolun tamamlanmasıyla, diğer yollara da adım adım geçilerek, halkın ödediği seyrüsefer paraları da gereken değere gelir.Ve ödenen vergiler,her alanda artık karşılığını bulmaya başlar...

(Ahmet Ersöz)