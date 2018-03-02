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Sosyal Medyanın Sesi

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Sosyal Medyanın Sesi
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Bir ölümün ardından, adalet arayışı... ve belki sağlık sistem/sizliğinin röntgeni.. çok iyi okuyunuz lütfen bu gencin isyanını, duygusunu, acısını... ve kimi dosyaların 10 günde hazırlanırken, 13 aydır bekleyen bir sızıyı hissettiniz.

(Cenk Mutluyakalı)

Biz Kıbrıslı Türkler ya da Kıbrıs Türkleri... Benim için fark etmez.. Ama çok ilginç bir topluluğuz... Toplum olma özelliğimizi çoktan yitirdik, o nedenle topluluk kelimesini özellikle kullandım... İlginç noktalarımız çok.. "Yollar rezalet" deriz, yolların düzeltilmesi için çalışmaya başlayınca "böyle iş olmaz" diye isyan ederiz! Susuz kalırız, Türkiye'den su gelir "çok pahalı" diye haykırmaya başlarız.."Yetti bu KIB-TEK" deriz, elektrik gelecek deyince, "istemeyiz" diyerek kestirip attırız, filan...Örnek çok... Her şeye muhalifiz ama o muhalif olduğumuz konuların düzeltilmesine yönelik biri adım atacağı zaman da İSTENMEYEN ADAM ilan ederiz... İlginç demiştim ama o da değil, garip bir topluluğuz işte... Hakk'ımıza hayır!

(Aytuğ Türkkan)

Kuşaksal ad farklılıkları


Gazetelerdeki ölüm ilanlarını okuyorum. Rahmetlinin çocuklarının adları : " Hasan, Hüseyin, Ali, Ahmet, Mehmet, Mustafa, İbrahim, Fatma, Ayşe, Hatice, Pembe, Hülya, Zehra, Mukaddes ... Rahmetlinin torunlarının adları ise : " Mia,Mira, Sena, Lara, Kayra, Suel, Sude, İlge, İlgin, İlayda, Alan, Baran, Denis, Dilan, Peren, Adel, Tanem... "

(Yıltan Taşcı)

Gece vakti bir yolda yürürken birçok köpeğin havladığını görürsün ama sen yoluna devam edersin. Hayatta da böyledir. Amacı olan her insana amaçsız olan her it arkasından havlar . Ama bir arkandan havlayan it ile iki yokluğunda göğsünü kabartan çakal ile aynı masaya oturulmaz... Oturtulur 

(Umar Aziz)

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