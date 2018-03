Yıllardır Mağusa-Lefkoşa servislerini kullanıyorum. Her dilden ve ırktan insanlarla bir arada olmak zorunda ve anlaşmak zorundayız.Rahatsız edici durumlar da oluyor tabii ki bu durumda. Buna benzer birçok örnek vardır eminim fakat bugün maalesef dudaklarım uçukladı ve bir insan olarak yerin dibine girdim.

Neredeyse her gün karşılaştığım Nijerya uyruklu 5-6 ögrenci UKU’den hep birlikte minibüse bindiler. Ara koltuklardan birine bir çocuk oturdu. Arkadan kötü koku geldiği için rahatsız olan kadın-erkek bir gurup gayet yüksek sesle herkesin duyabileceği şekilde bir yandan şikayetlenip bir yandan öğrencilerle dalga geçtiler(ki bu her gün oluyor)

Keşke tek problem bu olsa... Asbestos abonesi Korkuteli köyünden 45-50 yaş aralığında bir kadın yanındakine geçiş sağlamak için ara koltuktaki çocuğa aniden elini kolunu sallayarak bağırmaya onu tüm servisin içinde rencide etti.

Kanım dondu hatta nerdeyse herkesin !

O öğrenci dilimizi bilmiyor ! O bizim kültürümüzü de bilmiyor ! Seni anlamıyor ! Hatta o kadar yorgun belki de ki seni duymuyor bile ! Senin dili irki dini inanci ne olursa olsun bir insani küçümsemeye ve ona bağırmaya hakkın yok!

Ve kadın maalesef ki yaptığının yanlış olduğunun aldığı tepkilere rağmen farkında olmadı ve ayni düşünce ile baktı çocuğa !

Ne olur ise olsun önce insanlara saygı gösterin sizden yasça küçük olması, kötü kokuyor olması, fakir olması sizin onu rencide edeceğiniz onun kalbini kıracağınız anlamına gelmez !

Ben buradan utanarak o kadın adına bu gibi durumlara maruz kalan tüm öğrencilerimizden özür diliyorum ! Bu ada sizinle güzel sizin sayenizde renkli boş verin kendini bilmezleri !

(Tijen Yigen)

Diş konusunda bir kamu spotu yapılmış. Ne güzel ne güzel. Çok da başarılı olmuş, şimdi herkes yurt dışına diş tedavisine gitmekten hemen vazgeçecek. Keşke yurt dışına gidip de sıkıntı yaşayanlarla ilgili bir oran birşey verilse daha gerçekçi olurdu. Ben gitmedim ama gidenlerin da sorun yaşadığını görmedim duymadım. Bence buradaki esas mesaj bizdeki fiyatların yüksek olmasıdır. Bu açıdan tebrikler.

(Gökhan Öztürk)

Anlam veremediğim bir durum var !! Önceliğimiz Girne/Boğaz yolu mu ? Girne dağ yolu mu? Ayrıca böyle bir yol yapımı daha önce hiç görmedim! Kaza olsa nolur çok merak ederim veya ambulans geçmek isterse nerden geçecek?? Uçarak heralde...!

(Emrah Yeşilırmak)

Gelecek nesilleri yetiştiren kadınların toplumda daha etkin rol almasını sağlamak ,daha sağlıklı ve daha laik nesiller yetişmesine katkı koymak kültürümüzü yaymak ve yaşatmak Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneğinin en önemli amacıdır.Kültürel çalışmalarımıza bir yenisini daha kattık. Altmışlı yılları anlattık. Cemile çiçeğinin altına oturduk...İç avluyu, kahveyi, meydanı, anlattık... Mersin dalları kokusunu kına kokusunu kokladık ..Özlemle anlattık çocuklarımıza bir ayak pirilli oyununu şeker ekmeği...Birlik beraberliği...misafirperverliği...Enginar bahçelerini...Yüreklerde iz bırakmak bizler için en büyük mutluluktur...

(Erşen Ummanel)