Yeni hükümetten beklenti kuşkusuz ki çoktur ve bu da gayet normaldir... Benim çok basit bir beklentim var, yapması çok da kolay... Sağlık Bakanı Sayın Filiz Besim kapalı yerlerde sigara içilmesini yasaklayan yasayı uygulayınız... Gerekli denetimleri yapınız. Kısa vadede başka bir beklentim yok.. Sanırım hiç de zor değil, para filan da istemez... İrade koyun yeter!

(Aytuğ Türkkan)

Evrensel sol değerleri savunanların... 26 yaşında gece kulübünde, "bedeni satılırken" ölen kadın için söyleyecek bir şeyi yok mu? Yapacak? Yoksa bu alan, "siyasi ranta" kapalı mı?

(Hüseyin Ekmekçi)

Miktarı ve henüz ticari olup olmadığı bile belli olmayan Kıbrıs doğalgazı nedeniyle ortaya çıkan ve daha da büyüme potansiyeli taşıyan gerginliğin aşılmasının tek çaresi tarafların bir an önce sert açıklamalara son verip bir araya gelmesidir. Bu sorun tehditler, savaş gemileri ve karşılıklı gerginliği tırmandırma politikaları ile değil, ancak masada konuşarak çözülebilir. Bu gerginliğin daha da büyümeden kontrol altına alınmasında en büyük sorumluluk Kıbrıslı Türk lider Mustafa Akıncı ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’e düşmektedir. İki lider şimdi konuşmazlarsa ne zaman konuşacaklar? Liderlik zor günlerde gereklidir. Ortalık sütlimanken konuşmak liderlik değildir…

(Okan Dağlı)

Gece kulüplerinin kapatılması ile ilgili ne demişti zamanında Sağlık Bakanı Ertuğrul Hasipoğlu...???

"Neyi kapatacaksın, 40 bin asker, 40 bin de öğrenci var, beni mi halletsinler"...

Demek ki size "Pezevenk Devlet" deyince gücünüze gitmeyecek...

(Mahmut Anayasa)