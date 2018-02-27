Medeniyetin beşiği denilen İngiltere'de Birmingham'dan Cardiff'e giderken en az 25-30 km motorwayda tek şeritten gitmek zorunda kalmıştık. Sonrasında yol tamamen kapatılmış biz de yolumuza enaz 50 - 60 km köy yollarından yönlendirme levhalarını takip ederek gitmek zorunda kalmıştık.

Türkiye'deki birçok seyahatimde de asfalt yenilenmesi için yolların kapandığından dolayı uzun bir süre tek şeritten gitmek zorunda kaldığımı hatırlıyorum.

Gelelim bugünkü konumuza, Girne otobüs terminali yanında bir ekspertizim vardı. Lefkoşa içinden çıkışımdan hiç bahsetmeyelim. Lefkoşa Hastanesi önünde saat 09:43 dü. Girne'ye gittim müşterim acil bir işi çıktığı için evde yokmuş yani 3 - 5 dk da orada kaybettim ve günün sonunda hani sosyal medyada ortalığın velveleye verildiği tek şerit trafik akışı olan yoldan geri geldim. Gönyeli çemberinde saate baktım 10: 25 .

Yani toplam süre 42 dakika . Girne'de beklediğim birkaç dakika dahil.

Bu arkadaşlar sanırım hiç Gönyeli çemberi girişinde beklemedi sabahları Girne veya Güzelyurt'tan gelerek.

Yada Başbakanlık ışıklarında trafikte hiç 5 dk oyalanmadılar.

Hasta oldukları zaman iyileşmek için acı ilaç da mı içmediler .

Yolun kapalı tarafında hiçbir çalışma yapılmadığını yazanlar ise dibelik yalan söylüyorlar çünkü kapalı şeritte asfalt sökülme işlemi yapılıyor.

Artık elimizi biraz da vicdanımıza koyalım ve iyi yol istersek bir dönem sıkıntıya katlanalım.

(Ziya Emir)

Ortalığı gaynattık, "Yollar berbat, yollarda ölüyoruz..." Neden? Çünkü berbattı da ondan. Şimdi işe en ciddi kazaların yaşandığı Lefkoşa- Girne yolu ile başlanıyor... Gene şikayet... Bu yollar tamir edilecekse, yollar tek şeride düşecek... Trafik sıkışacak...

(Hüseyin Ekmekçi)

Gayet makul ve barışçıl insanların, Beşiktaş birine gol attığında, Fenerbahçe gol yediğinde falan içlerinden korkunç holigan çıkıyor. Gerçekten de Türkiye futbolu, şeytan çıkarma işlevi görüyor. Mağusa ve Mağusalılık hakkında yaptığımız esprilerin 100 katını espri olarak değil, gerçekten yaşayanlar var. Allah tez vakitte kurtarsın.

(Ulaş Gökçe)