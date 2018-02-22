Sanırım Belediyelerin birleştirilmesi konusunda söylediklerim farklı anlaşıldı. Ben Belediyelerin birleştirilmesini desteklediğimi ifade ettim.

Bu bağlamada Lefkoşa-Gönyeli, Alayköy ve Değirmenliğin birleştirilmesinin iyi bir analiz yapıldıktan sonra doğru bir uygulama olabileceğini belirtmeye çalıştım.

Yoksa herhangi bir belediyeyi kapsama alanına alma gibi bir niyetim yok

(Mehmet Harmancı)

22 Ocak'ta yaşanan linç girişimi ve vandallığa karşı Mahkeme karar verdi. Sanıklar, eylem esnasında sergiledikleri fiiller farklı olduğu için, farklı cezalar aldılar. Buna göre en ağır ceza 6 ay. Kesilen cezaya gelmeden önce söylenmesi gereken önemli noktalar var. Tüm yargılama sürecinde, her türlü saldırıya ve baskıya rağmen dirayetli duran, adaletin gerçek anlam sağlanması için çaba sarf eden yargıç Tacan Reynar, okuduğu kararın içeriğinde tabiri caizse bir insan hakları dersi verdi. Dile getirdiği her cümle ile; hukukun üstünlüğü, demokrasi, toplantı ve gösteri yürüyüşü ve ifade özgürlüğünün ne olduğunu bize anlattı. O yönü ile de takdire şayan bir duruş sergiledi. Umarım toplum olarak üzerimizde dolaşan karabasan şiddet ortamı son bulur ve artık barışı konuşmaya başlarız.

(Aslı Murat)

Ayıp ama artık ve yeter!

Bu tartışmaları yaparken unutmayın ki, konu Bertan Zaroğlu kapsamında değildir. Bir kişinin askerlik yapıp yapmayacağına karar veren Askeri Hastanelerden alınan kurul raporlarıdır. Eğer orada "yapamaz , elverişli değildir denmişse tartışma boyutunuzun sonu raporu yazanlar ve verenlere kadar dayanır. Hassas konular bunlar. Kimin ne kadar asker olduğu veya bu devlet bu millet için yapabilecekleri veya yapacakları kimseciklerin tekelinde olmamalıdır. Ve sadece Askerlikle de sınırlandırılmamalıdır. Askerliğin yapamayan veya bir nedenle yapmayan o kadar çok delikanlı vardır ki vatanını milletini seven ve gerektiğinde canını veren. Amaaaa askeriliğini yapan öyle "müsfeddeler" de vardır ki yanında araba eksozu patlasa annesinin eteklerinin altına saklanır. Öyle adamlar askerlik saygınlığının arkasına saklanarak elinden gelen iğrençliği yaptı ki , Kimin vatansever, kimin ulusçu, kimin Cumhuriyetin bekası için hayırlı, kimin hayırsız veya kimin en iyi asker olup olmadığını tartışıp duracağınıza , bu memleket için “ben şahıs olarak ne yaptım” onu yazın çizin, hatta yapabiliyorsanız YAPIN. Bu arada eklemek isterim bu yazıyı ne Bertan Zaroğlunun avukatlığı için ne de bazılarının saçma sapan emelleri için yazmadım bilginize…

(Çiğdem Aydın)