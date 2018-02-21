Tamam anladık Bertan Zaroğlu askerliğini yapmadı, çürük raporu aldı ve buna rağmen milliyetçi söylemlerde en ön saflardadır... Peki ya ülkede mecbur olduğu için istemeye istemeye zorunlu askerlik yapan fakat zorunlu askerliğe karşı olan ve antimilitarist geçinen arkadaşların sosyal medyada bir marifetmiş gibi asker üniformalı fotoğraflar paylaşmasına ne demeli... Ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun... Yoksa Bertan'dan hiçbir farkınız olmaz…

(Ahmet Vamık)

Hamit Mandrez'de bilinen bir meyhane vardı, kapandı. Yerine de bir dönerci açıldı. Çoğumuz çok da dikkat etmedik bu olaya... Belki Omorfo'da, Karpaz'da veya Mağusa'da daha yavaştır ama Şeher'de hızlı bir değişiklik var son birkaç yıldır. Aşağıda gördüğünüz değişiklik de bunlardan biridir. Alkollü içki satılmaz. Bira bile yoktur ilgili mekanda. Oysa bir dönem meyhane konseptiyle de hizmet vermişti. Bir gün "Yazık oldu Kıbrıslı Türklere kendilerine has kültürel özellikleri vardı" denecek. Tek tük ayakta kalanlar da "yağmurun altında yürüdüydük, faşistleri çok ürküttüydük" diyecekler.

(Besim Baysal)

Yıllarca ailemiz imkanları doğrultusunda bizlere giyim,kuşam,oyuncak vs. hep orjinal şeyler alırdı.Bu kalite ve orjinal meselesi geleneksel olarak diğer nesillere de geçti. "Bak o Nike giyiyor bende almam gerek" ," Bak Mercedes almış ben halen Reno sürüyorum" gibi birçok örnek verebiliriz. Orjinal sözcüğü ucuz Uzakdoğu taklit ürünlerinin piyasaya çıkmasıyla daha da bir önem kazandı.Orjinallik ararken ne kadar da amaç kalite gibi görünse de bu ufak toplumda birbiriyle yarışma içgüdüsü ,bir nevi gösteriş merağı hep ağır bastı.Aslında kendimizden öte başkasının gözüyle hareket ettik hep.Bir orjinallik sevdasıyla yanıp tutuştuk da aslında kendimiz orjinal olmayı başaramadık. İçten savunduğumuz fikri karşımızdakine söyleyemedik.Bir menfaat uğruna onunla ayni fikirde göründük.Karl Marx,Stalin'i savunduk da Adam Smith gibi takıldık.Vatan millet dedik de askerlik bile yapmadık.Dürüst politika dedik de devleti soyduk.İşçinin emekçinin hakları diyerek onları sömürdük.Koltuğunda kalmak uğruna şükrancı olduk da emekli olunca sisteme karşı durduk.Orjinal değil hep kopya davrandık aslında.İçimiz ile dışımız bir olmadı senelerce. Orjinal davranıp hep birşeyleri kaybetmekten korktuk ve hepimiz birer tiyatrocu olduk bu diyarlarda.Nike ayakkabı,Diesel kot pantolon,Mercedes araba,Havuzlu villa aldık da adam olamadık.Orjinal giyindik de hep sahte davrandık buralarda.

(Ahmet Ersöz)

İnsanlığını sorguladığınız adamın “yasal vatandaş” olup olmadığını sorgulamadınız... CTP kendi vekiline küfreden, hakaret eden adamın dosyasını açıp bakmadı. Üç içişleri bakanı, üç başbakan eskitti o dönem... Şimdi bık bık bık... Tekrarlayın 50’şer kez. “Milletvekili Zaroğlu...” Alışın, alıştırın kendinizi... Vatandaşlık iptali söz konusu dahi değil.

(Hüseyin Ekmekçi)