İnşaat denetimlerine özellikle Girne'de devam ettik. Karşılaştığımız manzara gerçekten ülkemizin nasıl bu hale geldiğini net olarak açıklıyordu. Çalışmak ve hayatını geçindirmek için hayaller kurarak kendi ülkelerinden varını yoğunu satan, borç alan ve Kıbrıs'ın kuzeyine getirilerek Avrupa'ya getirildiğini sanan gencecik umutlar. “We are here for better life sir” diye başlayan cümleden sonra...

Ödenmeyen maaşlar, çalışma izni çıkarılmadan hiçbir sosyal güvencesi olmadan, kötü yaşam koşullarında aylarca bekletilen umutlar...

“Bu ülkenin bu hale gelmesine nasıl müsaade ettik? nasıl biz bu kadar acımasız olduk? Biz niçin böyle olduk?" diye, bugün kendi kendime defalarca sordum... Çözümü için ilgili tüm diğer bakanlıklarla ciddi bir istişare ve mücadelenin başlatılması için elimden geleni mutlaka yapacağım. Emeği ile çalışan insanların maaşlarını, düzgün ve eksiksiz bir şekilde ödeyen, çalışma izinleri konusunda yasalara uyum sağlayan tüm firmaları tenzih ederek söylüyorum; lütfen artık yasalara uyun, çalışma izinsiz kimseyi çalıştırmayın, insanlara köle gözüyle bakmaktan vazgeçin, hayallerini, umutlarını yok etmeyi bırakın!

Bakanlık olarak bizde bundan sonra karşınızdayız.

Ayrıca bugün karşılıksız ve özveri ile mesai yapan çalışma müfettişi, denetçi arkadaşlarımıza, belediye zabıtalarına ve adli şube polis memurlarına çok teşekkür ederim.

(Zeki Çeler)

Nereden buldun değil, nereden Çaldın Yasası çıkarın!

Çocuklarımızın ekmeğini çalanları bulun! Yönetenler Adil Adalet güçlü olsun..

(Eralp Şerifoğlu)

En sonunda, birçok belediyede başarı "maaş ödemekle" ölçülür oldu. Hizmet? O da ne... Maaşı öde da tamamdır...

(Hüseyin Ekmekçi)

Bana bisiklet sürdüğümde belediyesine, polisine ve şöförüne güvenebileceğim, başkalarını da sakatlamayacak, sakatlarsa bedelini çatır çatır ödeyebilecek, sorumluluk sahibi bir İNSAN topluluğu ve DEVLET yaratın.

Bazılarımız bu yolda elimizden geleni yapıyor olsak da, hep birlikte bunu oldurana kadar mevcut olan = EOKA C!

Ve elbette hepimize olabildiğince iyi bir hafta dileklerimle.

(Taçam Gökbörü)