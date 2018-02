"Bir Devletin en önemli unsurlarından biri hakimiyettir. İnsan toplulukları düzenli ve istikrarlı bir teşkilat kurmadıkça ve teşkilat o nüfusu belli sınırlar içinde bağımsız olarak idare etmeye başlamayınca devletin varlığından söz edilemez."

"Bu bakımdan bir devletin var olması için nüfus ve ülkenin var olması yanında hakimiyet de şarttır. Hakimiyet bir toplumun kendisini bizzat idare etmesi, emredici kurallar, yani kanunlar koyması ve bunların gerek kendi içinde ve gerekse dışarıya karşı tatbikini sağlamasıdır."

(Ahmet Ersöz)

Okaliptusun faydaları saymakla bitmez ama biz ne yapıyoruz derin budama altında ağaçları katlediyoruz. Son olarak Salamis yolundaki DAÜ önündeki asırlık ağaçlar katledildi insanların yaz aylarında gölgesinde yürüdüğü, bolca oksijen soluduğu Mağusa'nın sembolü olan asırlık ağaçlar Belediye'nin başlattığı kaldırımları yenileme projesiyle birlikte ilk etabın içindeki tüm ağaçlar Orman dairesi ve Belediye işbiriği çerçevesinde derin budama altında katledildi. Sorsanız yanıt hep aynidir peyyaz çalışması yapıyoruz, dalları tehlike arzediyordu vs vs. E o zaman bu mantıjkla trafiğe de çıkmayın kaza yapabilirsiniz!

Adadakı ağaç düşmanlığı had sadfaya vardı her yerde her gün bir katliama tanık oluyoruz Orman dairesinin yeşile karşı tutumunu görünce insan şaşırıyor doğrusu çünkü düşman ordusu bile böyle bir şeyi yapmaz. Yasanın koruması altında olup bu şekilde doğranan ağaçlar kasten macunlanmadığından da ağaç kurduna karşı korumasız olup çoğu hayata tutunamayıp kuruyor ve yasal koruma kalkanı da bu şekilde aşılıyor. Sonrasında da ''E kurudu n'palım kesmek zorundayız'' deniyor.

Pekala kendi öğrencilernin her gün kilometrelerce gölgesinde nostaljik yürüyüş yaptığı koca üniversite ne yapıyor sadece seyrediyor.

Ağaçlar gidince devasa bir betonla karşı karşıya kaldık ordan geçerken yapılanlar karşısında oksijen tenefüs etmek bile zorlaştı, insanın içi daralıyor. Daha geçen gün Turizm Bakanı doğadaki çiçeklerin korunması için kampanya başlatmış ciddi cezalardan bahsediyordu evet örneğin bir Meloş lalesini kopartırsanız 3.900 TL ceza ödersiniz de ülkede bir ağaç kesmenin cezası sadece 200 TL olduğunu biliyormusunuz?

Herşey soğuk bir şakadan ibaret ve her işimiz göstermelik!

Pekala devletin kestiği ağaçlara kim ceza verecek? Ortaya çıktı ki Sakarya çemberine kadar olan tüm ağaçlar katledilecek gerekçe hiç değişmiyor ''dalları tehlike arzediyor'' Bizim Orman dairesi ve Çevre Bakanlığımıza kalsa dünyadaki bütün ağaçların akıbeti böyle olacak.

Bu şekilde derin budama altında kesilen bir Efgalipto ağacının eski konumuna gelebilmesiiçin 80 yıl geçmesi gerektiğini biliyormusunuz? Dalları tehlike yaratıyorsa demek ki siz oluşacak dalı da kesecek o ağaca yaşama hakkı vermeyeceksiniz. Tüm sivil toplum örgütlerine çağrı yapıyorum en azından kalanları kurtaralım yoksa yarın çok geç olacak.

(Yılmaz Parlan)

11 tane dairenin olduğu apartmanın 2 kapalı park yeri bulunursa, onları da hiçbir zaman boş bulma ihtimaliniz olmazsa arabanızı dışarıya bir yere park etmek zorundasınız. Siz de o apartmanda ev sahibi olduğunuz halde!!!

Ve benim vicdanımın kaldırmadığı yer, bu fırtınalı havada bazen yağmurlu havalarda çocuğuma o soğuğu yedire yedire eve çıkmaya çalışmak...bunu da dile getirdiğiniz zaman konu duygu sömürüsü yapmaya kadar çıkıyor!!!

Bir ekmek almaya dahi çıkacak olsanız, yada atıyorum aşağıya çöp atmaya dahi gidecek olsanız evde biri olmadığı için, 2 yaşında çocuğu evde tek başına saniyeliğine bile bırakamayacağınız için mecburen onu da yanınıza almak zorundasınız. Adına ister duygu sömürüsü deyin ister başka bişey, benim yerimde başkası olsa benim vicdanım kaldırmazdı.

(Aysel Gürsöz)