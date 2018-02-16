Yeni Erenköy Belediyesi sorunu siyasi istikrarsızlıktır. 2014 yerel seçimlerinde seçilen belediye başkanı iki yıl önce istifa edip görevden ayrılınca yasal olarak erken seçime gidilmesi gerekirdi. Buna rağmen siyasi partiler taşın altına elini koymaktan korkmuş ve özel bir yasa geçirilerek erken seçime gidilmesini oybirliği ile engellemiştir.

Buyurun şimdi yarattığınız çıkmazı çözün. Gündem erken genel seçim olsaydı balıklama dalarlar da sorunlu belediyenin erken seçiminden kaçanlara ne demeli?

(Savaş Bozat)

1878'de Lefkoşa'da dünyaya gelmiş Con Rifat, yani tam adıyla Cingizzade Mehmet Rıfat Efendi, 1920-30'lardaki Kıbrıs'taki düşün hayatı içerisinde önemli bir yer tutuyordu. Uzun yıllar kamuda çalıştıktan sonra ilerlemiş yaşlarında avukat olmayı başardıktan sonra 1930'da Masum Millet adında bir de gazete çıkarmış olan bu değerli zat, dönemin en sıkı anti-sömürgeci Kıbrıslı Türklerinden biriydi. Gelin o dönemde Con Rifat'ın Yurtseverliği, Ulusalcılığı ve Dindaşlığı nasıl tanımladığına ve bu üç olguyu "Gardaşlık" altında nasıl birleştirmeyi başardığına bir bakalım. Con Rifat Masum Millet Gazetesinde çıkan bir yazısında üç çeşit "Gardaşlıktan" söz etmişti: Kan Gardaşlığı yani aynı ulusa veya etnik gruba ait olmak; Din Gardaşlığı, aynı dine ait olmak ve Vatan Gardaşlığı yani "Din Gardaşı" ve "Kan Gardaşı" olmadan da aynı Vatana ait olmak veya aynı topraklarda yaşamı paylaşmak.

(Mete Hatay)

Polis devriye aracının önündeki araçtaki sürücü telefonda konuşuyor ve el kol işareti yapmama rağmen her iki tarafın durumunda hiçbir değişiklik olmuyor! Var mı başka böyle bir memleket?

(Mustafa Gürkut)

Cittaslow başkenti elden gidiyor...!!!Yeniboğaziçi Belediyesi cittaslow ile uzaktan yakından alakası olmayan "sırf başkaları tarafından kazanımı sağlandı diye" vizyonsuz belediye başkanı sayesinde 3 belediye bir araya gelemedi.! Başkent unvanını taşımamıza rağmen hakkını vermek istemedi...! Cittaslow başkenti insan ayıran ayrıştıran bir başkanın elinde anca buraya kadar... Başkentlik elden giderse gitsin..! Cittaslow Kuzey Kıbrıs ağından ve Cittaslow dan çekiliriz diyen bir zihniyet...!!!

Bu Cittaslow "Sakin Şehir" unvanı kolay elde edilmedi. birçok insanın uğraşları sonucu kazanıldı.......

Gitmeside bu kadar kolay olmamalı...!

(Sertaç Yalçın)

Kaç kişi ülkesine yaptığı hizmetlere karşı bir kişiye oy verdi, bir de kaç kişi menfaatleri doğrultusunda kişilere oy verdi. İkisini hesaplayıp oranlayın. Sonrada neden bu haldeyiz diye hep beraber ağlayalım.

(Serkan Özalan)