Neden ben Atam izindeyiz söylemi izinden gidiyorum ?? Neden ben Fenerbahçeliyim ?? Fenerbahçe hangi ülkenin takımı ?? Neden ben Avrupada veya dünyada oynanan spor müsabakalarında Türkiye milli takımlarını destekliyorum ?? Neden benim yengem Ankaralı veya eniştem İstanbul’lu ?? Neden Türkiye’de kötü bir haber aldığımda üzülüyorum... Veya çok daha sayacağım birçok neden !!! Bir Kıbrıslı Türk olarak Tek güvendiğim ülke Türkiye Cumhuriyetidir.. Türkiye benim kardeş ülkemdir, dost ülkemdir, sırtımı güvenerek dayayabileceğim tek ülkedir ...Tüm bu gerçekler varken Kıbrıslı Türklerin Türkiye’yi sevmediği veya istemediği söylemlerini ortaya atanlar ayrım yapmaktan başka bir amaca hizmet etmez ...

(Osman Yücelen)

Saf sevgi

Gerçekte saf sevgiyi bizler çocukken yaşadık.Çok masumduk biz çocukken.Aşık olduğumuzda gerçekten aşık olur, sevdiğimizde gerçekten yürekten severdik.Çünkü yüreğimizde çocuk saflığı vardı.Bir çocuğun yüreği gerçekten saftır.Ta ki büyüsün ve dünyayı öğrensin.Sonra herşey değişir.Dünyayı öğrenmeye çalışırken;egolarımız gelişir ve gittikçe saflığımız mazide kalır.Hangimiz çocukken sevdiğimiz gibi sevebiliyoruz karşımızdaki kişiyi?Karşı tarafı görmeden,konuşmadan,dokunmadan koşulsuzca sevebilir misiniz?Biz çocukken bu şekilde severdik.Artık saf çocuklar değiliz.Maalesef büyüdük.Bizler büyürken; egolarımız,beklentilerimiz, kriterlerimiz,yargılarımız oluştu.Çocukken karşımızdaki kişiyi fiziksel özellikleri evi,arabası,eğitimi ve maaşı için sevmezdik.Sadece ama sadece severdik.Görmek bile yeterdi yüreğimizi coşturmaya.Şimdi yüreğimiz coşsun diye verdiğimiz emeğin haddi hesabı yok.Bizler büyürken ne çok şey değişti.Ne kadar saf seversek sevelim; çocukluğumuzdaki saflıkta olur mu hiçbir zaman bilemeyeceğiz.Şair'in dediği gibi''biz büyüdük ve kirlendi dünya''.Ve Sezen yine haklı ''Masum değiliz hiçbirimiz''.

(Çiğdem Yasemin Arkan)

Sizler kavga ede durun belediyelerden biri kilit vurdu çalışanlar ekmek kavgasını kaybetti evlerine çocuklarına ekmek götüremeyecek artık Yeni Erenköy belediye çalışanları,az önce başkan meclis üyeleri ve muhtarı istifa etti diye haber geçti ajanslar, siz kavga edin saygıdeğer siyasiler bir sağdan bir soldan vurun ortası yok zaten günah günah artık Yeni Erenköy Belediyesi kilitli ve çalışanları işsiz aşsız.

(Bilal Dericioğlu)

Mahkeme-hapishane-tımarhane



Ekonomik ilişkiler toplumun altyapısını oluşturuyor’ bilimsel gerçeğini göz ardı ederek ve öğretilmiş çaresizliğe boyun eğerek toplumu bu karanlık tünelden çıkarmak için alternatifler gündeme gelmezse eğer, felakete doğru koşar adım gideceğiz.Ezberler bozulmazsa, dayatmalara direnilmezse, ‘başka türlüsü mümkün’ sloganı unutulursa, üzgünüm ama son çıkana ışıkları kapatmak kalacak.Tabii hala ‘ev’de biri kaldıysa!

(Sami Özuslu)