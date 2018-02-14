Dün köpeğimi gezdirirken orta yaşlarda İstanbullu bir bayan önce durdu köpeği sevdi sonra da yüzüme bakıp gülümseyerek "sizi tanıyoruz ve beğenerek izliyoruz" dedi. Yürüyerek evlerine gidiyorlarmış. Yanındaki genç kızın teyzesiymiş, annesi olmadığı için mimarlık eğitimi görmekte olan yeğenine bakmaya gelmiş. Hatta Lefkoşa’da bir daire satın almışlar. Konu konuyu açtı ve söz Kıbrıs’ta yaşanan son olaylara geldi. Kadın herşeyin farkında. Söylediği birkaç cümle beynime kazındı ve sizlerle paylaşmak istedim. Kadın modern görüşlü, barışı ve insanları kardeş gibi gören bir hanım... amma diyor ve ekliyor. "Burasını Türkiye’nin çöplüğü yaptılar. Bu güzel adaya denetimsiz insan sokmak çok yanlış. Ben Kıbrıslılara çok güveniyorum. Şu sıralarda yaşanan etnik ayrımcılıkları ve ortaya çıkan huzursuzluklara layık değildirler. Ve üstesinden gelecekler eminim" dedi ve ekledi. " Kıbrıs ve Kıbrıslılar hakkında çok bilgi sahibiyim. Akdeniz insanına zorla hiçbirşeyi kabul ettiremezsiniz. Mücadele ederler ve kazanırlar. İnanmayanlar İngiliz’e Rum’a sorsun" son noktayı da şöyle koydu; " Kıbrıslılar sessizdir belki ama kolay lokma değildirler. Göreceksiniz RTE bile sonunda ne istediğinizi anlayacak. Ben yeğenim mezun olduktan sonra bile burada kalmak istiyorum. Vatandaşlığa hiç gerek yok. Benim zaten bir vatandaşlığım var" dedi...

Ben de diyorum ki, neden biz kendimize güvenmeyelim? Biz hep "bu memleket bitti" diye diye bitsin mi istiyoruz? Çok yazık ediyoruz...

(Tolgay Tarıman)

Osmanlı Ordusu, Bizans surlarına dayandığında, şehirde halk bir yandan maviler yeşiller kavgası verirken ,diğer yandan da meleklerin dişi mi erkek mi olduğunu tartışıyormuş. Bu bilgiyi ilk edindiğimde 11-12 yaşlarındaydım ve ilk tepkim "salak mıymış bu insanlar?" olmuştu.

Şimdi 58 yaşındayım. 100 yıl sonra birilerinin bu gün Kıbrıs'ta bizi çeşitli sıfatlarla ayrıştırmasına "Salak" tanımı yapacağına eminim.

Umarım bedelimiz Bizans'ın ki kadar ağır olmaz ...

(Bülent Dizdarlı)