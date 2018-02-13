4 şeritli Lefkoşa-Mağusa ana yolunda, Turunçlu kavşağında bugün saat 17.00'de bir araç refüjü aşıp karşıya uçtu, kendi yolunda giden masum araca çarptı. O masum aracın sürücüsü yaralandı. Meclis'te şu anda hükümet programı görüşmelerinde eski bakanlarımızdan Ersan Saner tam da trafikle ilgili konuşuyor. Ana yollarımızın tümünde ve Turunçlu'da New Jersey korkuluklar yok. Olması şart ama saat 17.00'de bir sürücü neden karşı şeride uçar? Bunu "dikkatsizlik" deyip geçiştiremeyiz. Polis açıklamasından anladığım kadarıyla o sürücü hastaneye kaldırılmayı gerektirmeyecek kadar hafif yaralandı. O halde neler olduğunu anlatmalı. Bu işin kökenine inmeli, sorgulamalı, hatamızı anlamalı ve önlemleri de genellemeden almalıyız. Yeni Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanımız Tolga Atakan'ın işi çok zor...

(Özgül Gürkut)

Enteresan olan şu... DP ile iktidarda olan, şimdi UBP'ye firar edip muhalefette kalan vekiller, eleştirdikçe eleştiriyor... Daha bir ay önce iktidar vekiliydiler... Ne çektiksek, popülizmden...

(Hüseyin Ekmekçi)

Başka insanlara yüksekten bakmak ,o insanlara hakaret etmek ,insanları geldikleri yere göre sınıflara ayırıp hor görmek , kısacası kendini bir bok zannetmek bir kişiyi insan yapmaz.

(Serkan Özalan)