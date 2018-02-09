Sosyal medyanın sesi

Suçlarını kabul eden vandallar, bir de özür dilemeyi deneseler belki onlara ve destekçilerine gösterilen tepki de bir nebze olsun azalır fakat aksine hem suçluyu hem de güçlüyü oynamak istiyorlar. Bu da gerginliği devam ettiriyor. Yargıca yapılan ölüm tehditleri vandallıktan, voyvodalığa dönüşüldüğünü gösteriyor. Şiddete ve şiddet söylemine bu kadar tapınılamaz yahu. Olay adeta eril bir egemenlik kavgasına dönüşmüş vaziyettedir. Zaroğlu denen kişi ise durmadan ateşe benzin dökmektedir. Yine bazı kadın avukatlara laf atmış! Bu kesinlikle böyle devam edemez! Gerek Meclis'in, gerekse kendi partisinin disiplin kurulunun olaya el atması gerekir. Çünkü adam, göz yumuldukça daha kötü oluyor ve toplumda geriye dönüşü olmayacak tahribatlar vermeye devam ediyor.

(Mete Hatay)

Mahkumları çöp dökmeye gönderirseniz tabii ki kaçarlar . Ne beklerdiniz! Pirilli oynasınlar

(Emrah Yeşilırmak)

Ülke o kadar çarpık, o kadar atıl, o kadar başıbozuk ki yapacak milyon tane iş var. Rant dağıtma değil iş yapacak, ortak akılla sorunlarımızı çözecek, gerekirse acı reçete uygulayacak hükümetlere çok ihtiyacımız var. Bunu yapan hükümeti her yerde savunuruz ve fedakarlık yaparız.

Eski alışkanlıklarımızı ve kendi şahsi ve zümresel statükomuzu korumaya çalışarak bir yere varamayız.

Hükümet bir adım atmalı ve toplumda karşılığını bulmalıdır.

Bunun için her kesimle diyalog çok önemlidir. Diyalog ve dayanışma. Kavgadan herkes bıktı.

(Ulaş Gökçe)

Çevremizdeki diğer varlıkların da en az bizim kadar "çevre hakkı" vardır. Böyle bir hakkı yok bilenlere gösterelim. Pazar günü Akdeniz sahilinde buluşuyoruz.

(Mustafa Erkan)

Hazır hükümet radikal adımlar atmaya hazırlanırken Belediye seçimleri de 1 veya 2 yılda bir yapılacak şekilde düzenlesin.

Her seçim yapılacağında yollar böyle bakıma alınsa memleket düzelir.

(Ahmet Özsoy)